El BNG exige el cese del nuevo jefe territorial de Educación en A Coruña y el conselleiro defiende su trayectoria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha registrado en el Parlamento una iniciativa para reclamar al Gobierno gallego el "cese inmediato" de José Santiago Freire Abeijón como jefe territorial de Educación en A Coruña "por posiciones públicas previas machistas y franquistas". Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha defendido la trayectoria de Freire, así como su "capacidad de escuchar y de resolver problemas".

"Lo que diría es que antes de prejuzgar dejemos trabajar al actual director territorial de Educación y después lo evaluemos. Hacer de forma preventiva críticas es muy fácil, pero es un ejercicio superficial", ha aseverado Rodríguez frente a las críticas.

A preguntas de los medios de comunicación este viernes, el conselleiro ha subrayado que Freire es funcionario público de carrera con una trayectoria profesional "muy vinculada" a la gestión pública y ha defendido que "cumple los requisitos" para ser jefe territorial.

En contraposición, el BNG ha reclamado el cese del ex alcalde de Noia "por posiciones públicas previas machistas y franquistas, así como de denuncias sobre irregularidades en la justificación de gastos con fondos públicos".

"No tiene un perfil acorde a lo que se espera de un representante institucional de la Consellería de Educación", han destacado los nacionalistas. En este sentido, la portavoz de Educación Cristina Fernández ha registrado además una iniciativa en la que demanda la comparecencia del conselleiro de Educación para "dar explicaciones mediante libre designación, que premia a una persona que usa imágenes de Franco en sus redes sociales para festejar victorias del PP".

TRAYECTORIA

El exalcalde de Noia fue nombrado nuevo director territorial de la Consellería de Educación en la provincia de A Coruña, tal y como publicaba este martes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En agosto del pasado año Santiago Freire perdió la alcaldía de Noia al prosperar una moción de censura contra él. En concreto, el socialista Francisco Pérez alcanzó el bastón de mando al contar con el apoyo del BNG, Marea Cidadá y el edil no adscrito, Luis Alamancos.

Freire Abeijón fue regidor de Lousame entre 2003 y 2012 y, posteriormente, entre 2016 y 2025 alcalde de Noia. Llegó a la Alcaldía de esta localidad tras liderar las listas del PP local en las municipales de 2015, en las que su partido no consiguió la mayoría absoluta y se mantuvo en la oposición durante varios meses, hasta que en febrero de 2016, gracias a una moción de censura apoyada por Noieses Independientes Agrupados (NO.IA), pasó a gobernar en coalición con dicha formación.