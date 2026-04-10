El BNG exige al PP "rectificar" y disculparse con los trabajadores por considerarlos "vagos y maleantes"

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, presenta la 40 propuestas que el BNG defenderá en el Debate sobre el Estado de la Autonomía - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha instado al PP y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "rectificar" y pedir "disculpas" a los trabajadores gallegos al entender que con su propuesta para afrontar las bajas laborales considera que "son todos unos vagos y maleantes".

En su intervención este viernes en el debate sobre el estado de la autonomía, Rodil, ha criticado que "la medida estrella" y "el gran anuncio" fuese dicho plan frente a las bajas, en "un momento así en el que lo más importante sería que Galicia tuviera un gobierno audaz, con visión de futuro, con ambición, capaz de impulsar las grandes transformaciones" que la comunidad precisa.

La nacionalista ha avisado de que "detrás de estas cuatro paredes, alejados de las comodidades de Monte Pío, hay miles de gallegos esperando por una vivienda o una plaza en una residencia, o esperando que su hijo tenga el profesorado de refuerzo".

Y ha sostenido que "hablar de eso no es catastrofismo, es ver lo que hay delante y querer resolver los problemas de la gente", pues "de esto va este debate de política general".

"Qué propuso el PP a los gallegos? A la mayoría que no vive en la Arcadia feliz? Qué medida trajo? Pues la medida estrella, el gran anuncio, fue decirles que va a poner todo su empeño y el aparato de la Xunta para dificultar la baja sobre todo si sufres ansiedad, depresión o dolor muscular", ha censurado.

"Porque para Rueda, señorías, y para el Partido Popular, los trabajadores de este país somos todos unos vagos y maleantes. Y por supuesto, los médicos que dan las bajas son unos defraudadores", ha criticado.

A este respecto, ha recordado que la Airef (autoridad independiente de responsabilidad fiscal) "sitúa a Galicia como segunda comunidad con menos bajas laborales".

"NI UN SOLO SEGUNDO" A LOS FALLECIDOS

Y ha añadido reproches a que Rueda no destinó "ni un solo segundo" a comentar que en 2025 fallecieron 43 trabajadores en Galicia, "más de 400 trabajadores fallecidos desde hace una década".

Asimismo, ha recriminado a los populares que con dicha "medida estrella" lo que buscan, a su juicio, es "ampliar aún más el negocio de las mutuas a costa de los derechos de los trabajadores".

Por eso, ha resaltado que "tienen la oportunidad de rectificar" mediante el apoyo a la propuesta del Bloque para que "pidan disculpas a los trabajadores de este país". "Si de verdad le preocupan las bajas laborales, refuercen el personal laboral para poder atender como se deben y merecen las enfermedades laborales en Galicia", ha concluido.

A mayores de esto, la viceportavoz del BNG ha defendido las propuestas de su grupo en este debate sobre ámbitos como la vivienda, la sanidad, la dependencia y la situación económica de Galicia.