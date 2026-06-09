El BNG exige reiniciar el proceso para designar a De Abel vicevaledor y el PPdeG ve "falta de inteligencia política"

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG en el Parlamento Olalla Rodil ha avanzado este lunes que han solicitado a la Mesa del Parlamento que reinicie el proceso para designar a la persona adjunta a la valedora do pobo, después de que el PPdeG rechazase la propuesta del Bloque --el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela--, mientras que los populares ven en esta petición "falta de inteligencia política" y han augurado: "Si se repite propuesta y procedimientos, lo normal es que, por coherencia, obtenga el mismo resultado".

En rueda de prensa tras la junta de portavoces, la diputada lucense ha vuelto a denunciar que el PP "lleva bloqueando tres meses" la designación, en su opinión, "por puro sectarismo", acusando a los populares de "no respetar ni el pluralismo ni los acuerdos políticos que siempre han regido en este país".

Por ello, ha exigido reiniciar el proceso y "recuperar la normalidad institucional. De no levantarse "el veto", Rodil ya ha avanzado que el BNG retirará su apoyo a la valedora, Dolores Fernández Galiño.

"Hay que cumplir con la palabra dada. El BNG cumplió apoyando a Fernández Galiño y después el PP rompió todos los acuerdos y vetó a una persona de un currículum profesional y académico intachable", ha insistido la viceportavoz del Bloque, que ha remarcado que mantendrán a la misma persona candidata.

Cuestionada sobre qué ocurriría si el BNG retira su apoyo a la valedora, Rodil ha explicado que se impulsaría una propuesta de resolución "para evidenciar esa pérdida de apoyo", pero ha deseado "no tener que llegar a eso".

"SERIEDAD Y RESPETO"

Por eso, ha hecho un llamamiento a la "seriedad" y al "respeto democrático", demandando al Grupo Popular que cumpla "su propia palabra y permita el equilibrio de fuerzas" para la renovación del adjunto a la valedora.

En esta línea, ha lamentado que también continúe "el bloqueo" en el consejo de administración de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), sobre lo que ha recordado que la ley daba un plazo "de tres meses" desde la aprobación de la nueva ley en marzo de 2025 y "todavía no se inició el procedimiento de reforma de ese órgano".

"El PP bloquea todo aquello que no puede controlar y, como necesita más votos que los suyos para renovar, quiere imponer hasta lo que le corresponde a otro grupo político y no permite que se renueven instituciones tan importantes para el funcionamiento democrático", ha aseverado.

EL PPDEG ADVIERTE: "ESTÁ CONDENADA AL FRACASO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago ha augurado que la propuesta del BNG "está condenada al fracaso" y ha manifestado que muestra "falta de inteligencia política".

Para el parlamentario popular, cuando se repiten "propuesta y procedimientos, lo normal es que, por coherencia, obtenga el mismo resultado a esa propuesta y esos procedimientos".

"Más triste me parece que se amenace con retirar el apoyo a una valedora", ha añadido Pazos Couñago, que ve "una diferencia sustancial" entre la elección de la valedora y la propuesta del adjunto.

A este respecto, ha señalado que el BNG "conocía perfectamente la propuesta y el nombre" de la persona que ocuparía esa responsabilidad, mientras que los nacionalistas "ocultaron" la propuesta del adjunto y "se aprovecharon de la buena fe" de los que, ha asegurado, pedían "perfiles institucionales y alejados de la polémica partidista".

"Ellos sabrán lo que quieren hacer. Actuaremos coherentemente con la postura que llevamos manteniendo a lo largo de estos meses, que permitió renovar la Valedoría y que no va más allá por el empecinamiento del BNG, que considera que no hay más que una persona en toda Galicia capaz de alcanzar esa responsabilidad, a pesar de que esa persona no cuenta con el respaldo de esta Cámara", ha remarcado.