El BNG exige la retirada de la cruz de O Castro de Vigo al ser "un monumento franquista" y no "un símbolo religioso"

Néstor Rego y Xabier Pérez Igrexas, entre otros, ante la Cruz de O Castro. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha exigido este lunes la retirada de la cruz de O Castro de Vigo al ser "un monumento franquista" y no "un símbolo religioso": "Demandamos un acto de reparación de la memoria democrática".

Precisamente bajo la cruz de O Castro, el diputado del Bloque, Néstor Rego, acompañado por el portavoz nacionalista en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, entre otros, ha defendido la necesidad de eliminar el monumento para "hacer justicia" y "reparar" el daño a las víctimas del franquismo.

Él ha subrayado que esta cruz es un monumento de "exaltación" de la dictadura, ya que fue levantado por el franquismo para homenajear a los "caídos por Dios y por España".

Pese a que luego fue "resignificado" en tiempos de democracia para recordar a los fallecidos en la Guerra Civil, "continúa siendo un símbolo" de la dictadura, han reivindicado desde el BNG. "Retirar este monumento es la única resignificación posible", ha insistido Rego.

Preguntado sobre la resolución judicial que aceptó esta resignación, el diputado en el Congreso ha recordado que hay una ley de Memoria Histórica posterior a esta decisión.

Además, ha lamentado que la administración de Justicia, "de forma reiterada, escora para posiciones claramente retrógradas, reaccionarias", vulnerando incluso, a su juicio, "el espíritu de las leyes". De ahí que haya defendido el trabajo social para que se "impida" a la justicia actuar en esa dirección.

Xabier Pérez Igrexas ha recordado que fue el gobierno local de Abel Caballero el que en 2014 recurrió la sentencia que obligaba a la retirada de la cruz, siendo finalmente aceptada la resignificación de la misma, lo que impidió su derribo.

Ahora, el BNG pide al Gobierno que incluya el monumento dentro del catálogo de símbolos franquistas que prepara el Ejecutivo central, para así poder eliminarlo posteriormente.