El BNG exige a Rueda que "deje a un lado la sumisión a Feijóo" y acepte la condonación de la deuda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, le ha exigido al Gobierno del PP que rectifique su posición sobre la condonación de la deuda a Galicia de más de cuatro mil millones de euros negociada, ha destacado, por el BNG con el Partido Socialista en el pacto de investidura y que hoy fue aprobada por el Consejo de Ministros.

"Es una oportunidad histórica que el BNG ha conseguido y que Galicia no puede desaprovechar", ha asegurado.

Presas ha advertido que Galicia no se puede permitir perder los 4.010 millones de euros para reducir una deuda "que el PP triplicó durante sus años de gobierno en la Xunta y que hoy supera los 12.800 millones, sobre todo cuando según los presupuestos que se tramitan para 2026 la Xunta va a gastar más en deuda que en Política Social".

Por ello, emplaza al PP de Rueda a "rectificar" y a abandonar el "sectarismo" de Feijóo, "que desde Génova está imponiendo la negativa gallega a aceptar la quita". "Rueda tiene que dejar su sumisión absoluta a Génova y ponerse de lado de los gallegos, defendiendo sus intereses frente a los intereses partidistas de Feijóo", ha destacado.

La diputada del BNG exige así que negocie con el Gobierno del Estado las condiciones de la condonación y facilite su tramitación en el Congreso, tal y como van a hacer otros territorios del Estado. "Nadie se cree a estas alturas que una quita no sea beneficiosa para nuestro país", apunta.