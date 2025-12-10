El BNG impulsa enmiendas a las cuentas de la Xunta por 260 millones para "dar respuestas" a las necesidades de Vigo

Imagen de la rueda de prensa de este miércoles. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 por valor de 260 millones de euros con el objetivo de "dar respuestas" a las necesidades de "la mayor ciudad" de la Comunidad.

En rueda de prensa, el portavoz local del Bloque en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha desgranado los cinco ejes principales a los que van dirigidas estas propuestas. Así, ha comenzado por un cambio en las "nefastas" políticas sanitarias del Gobierno gallego, así como iniciativas para enfrentar la situación de "emergencia habitacional" actual y la "grave crisis productiva" que atraviesa la urbe.

También los nacionalistas han presentado medidas para alargar la oferta de servicios públicos en Vigo y para mejorar las políticas culturales y deportivas en la ciudad.

"Son propuestas concretas y en positivo. Sí hay alternativas ante el abandono del PP", ha reivindicado Igrexas, que ha estado acompañado por los diputados vigueses en el Parlamento autonómico Brais Ruanova, Alexandra Fernández y Carmela González.

Precisamente Alexandra Fernández se ha centrado en aquellas medidas propuestas por el BNG para mejorar la sanidad en el área de Vigo, para las que destinarían casi otros 80 millones de euros de presupuesto autonómico. Ahí, se encontrarían más de 38 millones para el rescate del hospital Álvaro Cunqueiro para la Sanidad Pública o 24 millones para la absorción de Povisa en la red santaria pública del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En cuanto a vivienda e infraestructuras, el Bloque propone enmiendas por valor de 47,5 millones de euros para, por ejemplo, reformar la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid (1 millón de euros), mejorar los accesos al Ifevi (1,5 millones) o mejorar viales autonómicos (3 millones).

Sin embargo, el grueso de esta partida, con 35 millones, se destinaría a vivienda en sí misma, no solo para construcción, sino para compra pública de vivienda de segunda mano para dar una rápida respuesta a las necesidades actuales.

Brais Ruanova ha hablado de las enmiendas por más de 120 millones de euros que el BNG propone para medidas relacionadas con economía e industria, como los casi 96 millones de euros que destinaría el Bloque para el impulso a la competitividad del sector automovilístico o 15 millones para un plan comarcal de reindustrialización.

Carmela González ha pedido un mayor apoyo a la cultura en la ciudad y mejoras en las instalaciones de los colegios públicos, además de un plan integral de recuperación de montes y prevención de incendios por valor de 700.000 euros.

Desde el BNG han reconocido que habitualmente los diputados del PP en el Parlamento (con mayoría absoluta) rechazan las propuestas de los nacionalistas, pero en el próximo pleno, que se celebrará la semana que viene, esperan que al menos algunas sean aceptadas para que "demuestren que quieren avanzar y apostar por Vigo".