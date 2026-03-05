El BNG impulsa en el Parlamento una condena a la "guerra absolutamente ilegal" en Oriente Próximo

Bancada del BNG durante un pleno del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha avanzado que impulsará en el Parlamento gallego una condena a la "guerra absolutamente ilegal" de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo.

Una "agresión militar" que los nacionalistas consideran "injustificada y contraria al derecho internacional" y que "pone en riesgo a vida de la población civil y supone una amenaza a la seguridad internacional".

"Estamos ante una guerra absolutamente ilegal porque es una violación del derecho internacional y un incumplimiento flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", ha asegurado la viceportavoz del BNG en la Cámara Olalla Rodil.

Además, la diputada del Bloque ha enmarcado los ataques perpetrados en Oriente Próximo en un "plan sistemático del imperialismo liderado por Washington y sus aliados", especialmente, ha añadido, Israel, "que llevan poco más de un año bombardeando casi una docena de países en cuatro continentes".

Para el BNG, Estados Unidos e Israel son "el principal foco de desestabilización global y una amenaza directa para el multilateralismo y la legalidad internacional".

Por todo ello, ha explicado que impulsará en el Parlamento una condena "clara y contundente" de la guerra "ilegal, injustificable e injustificada" iniciada en Oriente Próximo.

INICIATIVA

En su iniciativa parlamentaria, el BNG pide tanto a la Xunta como al Gobierno y a las autoridades de la Unión Europea que adopten las medidas necesarias "para frenar la escalada bélica".

"Pedimos medidas reales y no eslóganes", ha exigido la viceportavoz antes de reclamar al Ejecutivo central que no acepte participar en "ningún tipo de intervención militar" y dé marcha atrás en el envío de la fragata Cristóbal Colón a aguas de Chipre.

Por otro lado, los nacionalistas defienden en esta iniciativa la salida de la OTAN, abogan por rechazar "con firmeza" las amenazas de Trump y por que el Gobierno proceda a cerrar las bases militares estadounidenses de Morón y Rota.