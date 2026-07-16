El BNG insiste en que el Pacto pola lingua es "un paso atrás" y lamenta: "Es un pacto del PP con el PP"

La portavoz de Lingua del BNG, Mercedes Queixas. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Lingua del BNG, Mercedes Queixas, ha insistido en que la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004 presentada este miércoles por la Xunta supone "un paso atrás" y ha lamentado que se trata de un pacto "del PP con el PP".

En una rueda de prensa este jueves, la nacionalista ha señalado que el documento "reduce la protección" para el gallego existente en el actual plan. En concreto, Queixas ha detallado que el Plan de Normalización en vigor "fija un 50% como mínimo de educación" en lengua gallega y la propuesta presentada "elimina esa protección".

Además, ha tachado el plan de "un paripé propagandístico" del Partido Popular para "intentar tapar 17 años de políticas continuadas en contra del gallego". "Estamos ante un pacto del PP con el PP", ha reprochado.

En esta misma línea, ha reiterado que se mantenga "el decreto de la vergüenza", en alusión al decreto del plurinlingüismo, que, ha subrayado, "colocó el gallego en la peor situación de su historia, tanto en conocimiento y en competencia como en uso".

"El Gobierno de Rueda está logrando lo que no fue capaz de conseguir el franquismo, convertir el gallego en una lengua residual y robar a las futuras generaciones el derecho de conocer el galleo para tener la libertad de poder usarlo", ha espetado antes de censurar que se camine "hacia el monolingüismo".

AUSENCIA DE ALFONSO RUEDA

Además, Queixas ha hecho mención a la "gran ausencia" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto celebrado en la jornada del miércoles en la Cidade da Cultura.

"Le importa tan poco la lengua y el futuro de este país que ya ni se molesta en disimularlo. Prefirió marcar distancias con la situación de la lengua, escogió ir a firmar un convenio para humanizar una calle", ha manifestado Queixas, que ha ironizado con la "coherencia" de Rueda en su "persistencia en contra del gallego".

PROPUESTAS

Asimismo, Mercedes Queixas ha puesto en valor las propuestas del BNG para "revertir" esta situación, comenzando por la derogación del "decreto de la vergüenza" y siguiendo por el cumplimiento del Plan Xeral actual.

"No puede ser que en 2026, y con una situación sociolingüística mucho peor, el PP proponga hacer menos y actuar en contra de esta situación", ha remarcado.

REUNIONES PROPUESTAS POR EL PP

Por otro lado, preguntada por las reuniones con todos los grupos propuestas por el PPdeG en la Cámara, la diputada del Bloque ha destacado que el Gobierno autonómico "lleva dos años sin tomar ni una sola medida a favor del gallego" y "demorando la entrada de este documento".

Así, ha vuelto a insistir en que si Rueda quisiese "cambiar el decreto de la vergüenza podría hacerlo ya", pero "no quiere". Por este mismo motivo, ha criticado que no aparezcan recogidas en el documento "las propuestas de las comisiones" que, ha señalado, "fueron vetadas por el PP".

"Resulta curioso que las personas expertas que participaron empiecen a transmitir la idea de que el PP vetó sus propuestas. Es un pacto del PP con el PP, que ignora las propuestas de las comisiones de expertos que la Xunta nombró", ha zanjado.