El BNG insta a Rueda a explicar en la Cámara la "situación caótica" ante las llamas: "Toma decisiones contradictorias"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita las zonas afectadas por los incendios en A Mezquita, Ourense.

Critica que la Xunta diga que faltan medios mientras prescinde de otros para luchar contra los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene que dar "muchas explicaciones" por la gestión de la oleada de incendios que afecta a Galicia y, principalmente, a la provincia de Ourense y ha pedido su comparecencia en el Parlamento de Galicia.

"Resulta inconcebible ver cómo la Xunta, en medio de los incendios, decidió prescindir de los bomberos de Lugo y A Coruña, cuando muchas personas y bienes siguen afectados por las llamas", ha criticado Pontón.

Así lo ha apuntado este jueves durante su visita a Vilar de Barrio (Ourense) donde ha hecho un reconocimiento a los vecinos, alcaldes y a todos los efectivos que trabajan en los dispositivos de extinción.

En este sentido, ha preguntado al presidente de la Xunta "qué explicación tiene" para decir por la mañana "que faltan medios y por la tarde prescinda de medios para luchar contra los incendios".

"Queremos saber por qué hay motobombas que en estos días no estuvieron activas por falta de efectivos y también queremos que haya transparencia en cuanto al número de superficie quemada", ha subrayado la portavoz de los nacionalistas gallegos.

A renglón seguido, ha criticado que hay "datos contradictorios" entre los que da oficialmente la Xunta y los que hacen públicos diferentes medios de comunicación que "se informan sobre las mediciones que hacen en estos momentos los satélites".

Pontón ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "está desbordado" y actuó con "improvisación", sin ser capaz de anticiparse y que "toma decisiones contradictorias".

Por todo ello, ha considerado que Rueda "debe asumir sus responsabilidades cuanto antes" y dar "muchas explicaciones" a los ciudadanos gallego y responder ante el Parlamento de Galicia para explicar la "situación caótica" que se vivió durante estos días.

Pontón ve "evidente" que la Xunta "no estuvo a la altura" de lo que Galicia necesitaba en esta crisis por la oleada de incendios forestales que ya calcinaron más de 88.000 hectáreas en la comunidad gallega.

La portavoz nacional del BNG ha vuelto a pedir un "plan de urgencias", con la probación de "ayudas inmediatas" que lleguen a las personas afectadas por los incendios y a los ayuntamientos.

Asimismo, ha expresado su preocupación por las lluvias que puede haber en los próximos días y que pueden "arrastrar las cenizas para los ríos". "Es importante que cuanto antes se empiecen a adoptar medidas para evitar que las cenizas puedan llegar a los ríos", ha indicado Pontón.

MEJORAR LAS FRANJAS DE PROTECCIÓN

En otro orden de asuntos, Pontón ha pedido mejorar las "franjas de protección" de los pueblos gallegos. "Si algo nos dijo esta catástrofe incendiaria es que nuestros pueblos no están bien protegidos", ha asegurado.

Por ello, el BNG propondrá que se incremente, como mínimo, a 1.000 metros las franjas de protección sobre los núcleos y sobre los ámbitos en los que haya actividades económicas.

UN "PUNTO DE INFLEXIÓN"

Pontón también ha hecho referencia a la sensación de rabia, indignación e impotencia de los ciudadanos y pedido transformar ese sentimiento en un "cambio radical" en todo lo relacionado con los incendios.

"Esta catástrofe que estamos viviendo tiene que significar un punto de inflexión y un antes y un después. No puede ser que cuando hay incendios se anuncien medidas y que luego nunca se lleven a la práctica", ha esgrimido Pontón.

Esto significa "un cambio" en todo lo relacionado con la ordenación del monte, en el tipo de especies que se plantan e implica que hay que tomar para cuidar el monte y que haya medidas de prevención. "Justo lo que no estuvo haciendo el gobierno del PPdeG a lo largo de estos años", ha afirmado.