El BNG lanza una campaña para confrontar "la deriva militarista" e implicar a los gallegos en la defensa de la paz

La responsable de Organización del BNG, Lucía López, y el miembro de la Executiva del Bloque Bieito Lobeira. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha lanzado la campaña 'Na Galiza: paz, soberanía, dereitos' para tratar de confrontar desde todos los ámbitos "la deriva militarista" e intentar implicar a la ciudadanía gallega en la defensa de la paz.

Así lo han anunciado este viernes la secretaria de Organización del Bloque, Lucía López, y el miembro de la Executiva nacional Bieito Lobeira en una rueda de prensa en la que han criticado que España protagoniza "el mayor incremento de gasto militar en su historia reciente".

Para la responsable nacionalista, el dinero público para gasto militar se acompaña de una estrategia "de clima de miedo, construyendo enemigos permanentes y alimentando la idea de amenazas para justificar más gasto militar, armamento y presencia del ejército".

Así, ha criticado a partes iguales al PSOE y al PP y ha insistido en que no permitirán que el pueblo gallego "pague este delirio militarista".

CAMPAÑA SOCIAL E INSTITUCIONAL

Frente a ello, Lucía López ha avanzado que el BNG va a desarrollar una "campaña amplia y sostenida en el tiempo", con un calendario de actos y actividades en toda Galicia para "informar, concienciar e implicar a los gallegos en la defensa de la paz, la soberanía y los derechos de los pueblos".

La campaña incluirá también una vertiente institucional y llevará esta reivindicación a todos los ámbitos en los que el Bloque tiene representación: ayuntamientos, Parlamento, Congreso, Senado y Parlamento Europeo.

MANIFESTACIÓN 30 DE MAYO

Asimismo, la secretaria de Organización de BNG ha avanzado que los nacionalistas se movilizarán junto a la plataforma Galiza pola paz el 30 de mayo en Vigo, coincidiendo con la celebración del desfile de las fuerzas armadas españolas.

"Diremos alto y claro que Galicia no quiere ser parte de esta deriva de exaltación militarista fuera de lugar", ha manifestado Lucía López, que ha aprovechado para hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para movilizarse e impedir que Galicia sea "escenario de esa propaganda bélica".

"La paz no se construye con exhibiciones de armas. Demandamos justicia social, solidaridad entre los pueblos y respeto a la soberanía y derecho de las naciones", ha aseverado.

En este contexto, ha subrayado que el BNG defiende "la neutralidad, la salida de la OTAN, la reducción de gasto militar y la inversión en servicios públicos", así como la devolución de los espacios militares al pueblo gallego y la oposición "firme" a que se recupere el servicio militar obligatorio.

"NO ES MOMENTO DE PONERSE DE PERFIL"

Por su parte, Bieito Lobeira ha puesto en valor que "no es momento de ponerse de perfil" y ha apostado por actuar "con firmeza en defensa de la paz, de las relaciones en pie de igualdad entre los pueblos del mundo y con reglas de juego internacionales que impidan la desigualdad y las agresiones imperialistas".

En esta línea, ha reivindicado el "antimilitarismo, pacifismo y antiimperialismo" del BNG y que, ha añadido, marcan los valores de la campaña lanzada este viernes.

"Es nuestro deber denunciar la deriva militarista irresponsable de la Unión Europea, su seguidismo a Estados Unidos, acatando dócilmente sus decisiones y estrategias, también en el caso del Gobierno español", ha censurado.

Precisamente, ha reprochado al Ejecutivo central que "no es posible hablar de paz" y, al mismo tiempo, "defender la OTAN". "La paz y la OTAN son incompatibles", ha remarcado Lobeira, que ha exigido también la eliminación de la presencia norteamericana en las bases españolas y reorientar la política exterior en términos de pacifismo e igualdad entre los pueblos.