El BNG lanza la campaña del 'Día da Patria': "Nación, soberanía y derechos en un mundo en paz"

El responsable de Comunicación de la Executiva del BNG, Xavier Campos, y la secretaria de Organización del BNG, Lucía López, presentan la campaña del 'Día da Patria'. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha lanzado este jueves la campaña institucional y social para el 'Día da Patria', que en esta ocasión pone el foco en la reivindicación de la soberanía y los derechos "en un mundo en paz". Arrancará el 13 de julio con una iniciativa para llenar las ventanas y balcones de banderas de Galicia y concluirá el 25 de julio con la tradicional manifestación en la capital gallega.

Bajo el lema 'Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz', los nacionalistas celebrarán el Día Nacional de Galicia con una marcha que arrancará a las 12.00 horas de la Alameda de Santiago y finalizará en la Praza da Quintana, donde habrá un acto político en el que intervendrán el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gavilanes, y la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

La formación facilitará transporte colectivo desde las diferentes comarcas, con especial hincapié en la juventud y en las personas con dificultades económicas. "No queremos que nadie deje de asistir por motivos económicos o dificultades con el transporte", ha expuesto en rueda de prensa la secretaria de Organización, Lucía López.

Además, el BNG ha organizado más de un centenar de actos públicos por toda Galicia, con el objetivo de "llevar el mensaje de la patria a cada esquina".

Asimismo, los nacionalistas también activan una campaña específica alrededor de la bandera gallega que se mantendrá entre el 13 de julio y el 25 de julio. Para ello, la responsable de Organización ha hecho un llamamiento para que la bandera llene las banderas, balcones y espacios públicos de todo el país. "Es una manera sencilla pero muy poderosa de expresar el orgullo y hacer visible que existe un país vivo", ha reivindicado.

CARTEL

Por su parte, el responsable de Comunicación de la Executiva Nacional, Xabier Campos, ha explicado que el lema "somos una nación" parte de una reivindicación frente a la "ola reaccionaria españolista que se vive".

"Es el momento de afirmar con claridad que Galicia es una nación. Queremos soberanía y derechos en un mundo en paz, frente a un contexto internacional caracterizado por el belicismo y el militarismo", ha detallado, haciendo referencia a la segunda parte del lema, centrada en la paz.

El diseño del cartel, obra de la ilustradora y muralista Xoana Almar, se compone de una estrella roja que se va convirtiendo en una paloma de la paz con una rama de olivo en la boca, así como varias imágenes, como dos mujeres entrelazando su manos, ideas, ha expuesto Campos, "que forman parte de la columna vertebral del nacionalismo gallego".

Respecto a la campaña, el responsable de Comunicación ha manifestado que se formula en dos sentidos: en positivo, para mostrar que "los brazos del BNG están abiertos a todas las personas que lleven a Galicia en la cabeza y en el corazón", y para destacar que no darán "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos nacionales de Galicia y los derechos sociales que la derecha y ultraderecha quieren eliminar".

"Los gallegos pueden tener claro que tienen en el BNG la fuerza y el motor político para hacernos valer. Estamos en el mejor momento de nuestra historia y queremos invitar a todos los gallegos, al conjunto de la sociedad, a participar en este Día da Patria y a reivindicar con orgullo la nación gallega que compartimos", ha resumido.

CONTEXTO "PREOCUPANTE"

Todo ello, tal y como ha relatado Lucía López, en un momento "complejo" para Galicia en el que "se agravan los problemas sociales, aumenta la precariedad y se siguen deteriorando las condiciones de vida del pueblo gallego".

A su vez, ha añadido, el Partido Popular "continúa actuando como representante de los intereses de las grandes empresas", poniendo como ejemplo "el expolio eólico, la amenaza de reapertura de la mina Touro-O Pino y la macrocelulosa de Altri".

"Decimos con claridad que este no es el modelo que necesita este país. Galicia necesita capacidad para decidir sobre sus recursos, sobre su energía, sobre su desarrollo económico e industrial; necesita poder aplicar políticas impulsadas desde aquí y para las mayorías sociales. De eso se trata cuando hablamos de soberanía, para reforzar servicios públicos, garantizar vivienda digna, construir un sistema público de cuidados, defender la diversidad y asegurar la plena normalización del gallego", ha ensalzado.