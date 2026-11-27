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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a concentrar el voto en la formación nacionalista en las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre, para lograr un "resultado histórico" que permita a Galicia ganar peso político en Madrid, avanzar en derechos y conseguir "un trato justo" para la comunidad.

"Votemos como gallegos y gallegas", ha reclamado durante el mitin de cierre de campaña celebrado este viernes en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.

Pontón ha pedido a los gallegos que acudan masivamente a las urnas y respalden la candidatura del BNG, que encabezan Néstor Rego por A Coruña, Carme da Silva por Pontevedra, Olalla Rodil por Lugo y Noa Presas por Ourense. "Concentremos el voto en el BNG, votemos como gallegos y gallegas, con orgullo de país, para tener peso político en el Estado y mejorar la vida de la gente", ha proclamado.

La dirigente nacionalista ha defendido que cada escaño más para el BNG supone uno menos para la derecha y ha reivindicado la papeleta de su formación como una herramienta para combatir la discriminación que, a su juicio, ha sufrido Galicia durante décadas de alternancia entre PP y PSOE. "Cada escaño más al BNG es uno menos para la derecha, así de simple", ha afirmado.

En su intervención, Pontón ha apelado a distintos colectivos y reivindicaciones sociales para movilizar el voto, desde la defensa de la vivienda y del medio rural hasta los derechos de las mujeres, la protección del mar y el rechazo a la guerra y al gasto militar.

También ha criticado el modelo económico que, según ha señalado, concentra la riqueza "en manos de unos pocos" y ha acusado a las grandes potencias y a los sectores ultraliberales de promover una escalada belicista que repercute en la vida cotidiana con el encarecimiento de los combustibles y la inflación.

La portavoz nacional ha cuestionado asimismo el modelo centralista del Estado y ha advertido de que Galicia necesita reforzar su representación para defender sus intereses. Como ejemplo, ha citado el peso de las compañías eléctricas, que, según ha denunciado, obtienen grandes beneficios mientras miles de personas pasan frío en una comunidad con una elevada producción de electricidad.

Pontón también ha dirigido críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su etapa al frente de la Xunta y por sus declaraciones sobre las mujeres.

En este sentido, ha aludido a lo que ha calificado de "involución machista" durante su mandato, con referencias a la financiación pública de una entidad contraria al aborto y a los recortes en servicios de información a las mujeres y ayudas a víctimas de violencia de género.

Además, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sus declaraciones sobre los trabajadores que se encuentran de baja laboral y ha defendido el compromiso del BNG con los servicios públicos, como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la vivienda. En este ámbito, ha criticado el gasto militar y ha asegurado que quienes quieran frenarlo en Galicia solo tienen una opción electoral: la papeleta nacionalista.

LOS CANDIDATOS LLAMAN A MOVILIZAR EL VOTO

Por su parte, el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, ha pedido más apoyo para que el BNG tenga una posición decisiva en el Congreso y pueda exigir nuevos derechos y políticas públicas. Ha asegurado que la formación ha ido "a más" durante la campaña y ha destacado la movilización de trabajadores, mujeres y jóvenes en defensa de sus derechos.

La candidata por Pontevedra, Carme da Silva, ha reivindicado la fuerza acumulada por el BNG durante los 19 días de campaña y ha llamado a concentrar el "voto rebelde" en la formación.

Ha defendido que su papeleta representa a la juventud que reclama oportunidades laborales y de acceso a la vivienda, a las mujeres que se movilizan contra el machismo y a quienes se oponen a proyectos como Ence y Altri.

Da Silva también ha apelado a votar contra el centralismo, el expolio energético y los grandes intereses empresariales sobre los recursos naturales gallegos, así como en favor de la vivienda pública y de la paz.

La cabeza de lista por Lugo, Olalla Rodil, ha señalado que el voto al BNG puede ser "la llave" para que la provincia cuente con representación nacionalista en el Congreso y ha defendido la necesidad de dar voz a las comarcas del interior de Galicia, especialmente a Lugo y Ourense. También ha pedido el apoyo de las mujeres para avanzar en derechos y evitar un retroceso.

Por último, la candidata por Ourense, Noa Presas, ha agradecido el trabajo de la militancia durante la campaña y ha destacado las movilizaciones sociales y laborales de las últimas semanas. Según ha afirmado, el BNG está disputando escaños al PP y ha llamado a concentrar el voto en la candidatura nacionalista.