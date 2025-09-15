El BNG llevará al Congreso en octubre una proposición de ley para reducir la jornada laboral a 35 horas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha anunciado que llevará al pleno del Congreso en octubre una proposición de ley "ambiciosa y valiente" para reducir la jornada laboral hasta las 35 horas, después de que la semana pasada no saliese adelante la propuesta de bajarla a 37,5 horas.

En un comunicado, el diputado nacionalista, Néstor Rego, ha recordado que el Bloque registró esta iniciativa con el impulso de la CIG para "conquistar derechos para los trabajadores frente a la explotación".

"El futuro pasa por las 35 horas y avanzar hacia la jornada de 32 horas en 4 días semana", ha subrayado Rego.

La intención de esta propuesta es avanzar hacia una distribución "más justa" del trabajo, garantizar la conciliación de la vida laboral y personal y aumentar la productividad sin reducir los salarios, según indica el BNG.

Por todo esto, el Bloque ha llamado al resto de fuerzas políticas a ser "valientes" y a tomar en consideración esta medida, que va más allá de la propuesta del Gobierno.

"La jornada de 37,5 horas ya es general en la Administración pública (en muchos sectores incluso 35) y en muchas empresas. Ahora es necesario avanzar para las 35", ha reivindicado Rego.

Para él, esta medida supondría un avance social "innegable" y contempla "garantías" para evitar el abuso de horas extras y mejoras la regulación del registro de jornada, ha añadido.