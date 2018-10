El BNG: "No tenemos que escoger entre desalojar a Rajoy y defender una candidatura propia"

Publicado 28/05/2016 13:29:22 CET

Se erige en un partido "trabajador" frente a las fuerzas estatales, que ve como "los partidos de los vagos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este sábado a los gallegos y gallegas que no tienen que escoger "entre desalojar a Mariano Rajoy y defender una candidatura propia", en crítica velada a la coalición En Marea.

De hecho, el portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, anteponía el pasado sábado la "unidad popular" de la coalición En Marea sobre la cuestión del partido instrumental con el objetivo de "derrotar al enemigo principal", en alusión a los populares.

En la presentación de los integrantes de BNG-Nós Candidatura Galega por la circunscripción de A Coruña --Carlos Callón y Xosé Luis Rivas 'Mini' se mantienen como números 'uno' al Congreso y al Senado, repectivamente--, Ana Pontón ha criticado a las fuerzas estatales por ser "incapaces de ponerse de acuerdo" para presentar una alternativa al Partido Popular y "dejar muda a Galicia en el Congreso".

A continuación, ha erigido al BNG en fuerza política "propia" que representa a los gallegos "sin dependencia de direcciones de partidos estatales", en clara alusión al rol que desempeñan Esquerda Unida y Podemos Galicia en la coalición En Marea.

Así, espera que tras el próximo 26J los gallegos puedan recuperar su "voz propia" en el Congreso, tras 20 años, ha precisado 'Mini', de trabajo parlamentario "a favor de este país". Por ello, el candidato al Senado espera "sacar ese poso de trizteza" que hay en "los ojos de la ciudadanía".

PARTIDOS ESTATALES: "VAGOS"

Acto seguido, el candidato al Congreso Carlos Callón ha erigido al Bloque en un partido "trabajador", frente a las fuerzas estatales, que ve como "los partidos de los vagos". "Hay que decirlo con todas las letras", ha subrayado, para luego contrastar esta opinión con las "iniciativas en defensa de Galicia" que "no para de presentar" el Bloque.

"No es que sean inútiles; no es que sean burras peideiras, como se dice a veces para referirse a las personas inútiles: no son inútiles, ni el PP, ni el PSOE, ni En Marea, ni Ciudadanos... son bien avispados cuando quieren para luchar por el cargo", ha ironizado Callón, para luego precisar que, si "no trabajan", es porque "no tienen proyecto para Galicia".

"Parecen diputados y diputadas de Móstoles", ha denunciado el candidato al Congreso, para luego advertir a las fuerzas estatales que los gallegos no están "dispuestos" a que se les trate como "una colonia". "Si el BNG no está, Galicia no está", ha subrayado, justo después de remarcar que esto "se demostró estos cuatro meses".