El BNG nombrará los candidatos en las ciudades antes del 25 de julio y se fija la meta de aumentar en alcaldías en 2027

La líder del BNG, Ana Pontón. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello Nacional del BNG, su máximo órgano entre asambleas, ha aprobado la hoja de ruta con la que aspiran a lograr en las elecciones municipales de 2027 aumentar en alcaldías y en representación en todos los ayuntamientos. Estará marcada por una "intensa" agenda de movilización con varias citas y también por un objetivo a corto plazo: tener designados en cuatro meses, antes del 25 de julio, a los candidatos de las siete grandes ciudades.

Lo ha anunciado la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, en un discurso que ha arrancado con un análisis de la situación política internacional y la proclama de "no a la guerra", y que ha concluido con un "adiante o BNG!" --¡adelante el BNG!-- en recuerdo del exalcalde de Allariz Francisco García, un referente en el nacionalismo gallego municipalista, fallecido a finales del pasado mes de enero.

Tras subrayar que el mundo vive "momentos complejos y difíciles", Pontón ha apelado al papel del BNG como "alternativa" a las puertas de la apertura de un ciclo electoral "intenso" que tiene en las municipales de mayo de 2027 su primera cita. "Nuestro objetivo es muy claro: conseguir más ayuntamientos gobernados por el BNG y aumentar nuestra representación con más ediles y edilas a lo largo de todo el país", ha proclamado la líder del Bloque.

A tal fin, ha remarcado que es "importante" trabajar "con planificación" y contacto "directo" con los vecinos, antes de explicar que el Consello Nacional había aprobado una hoja de ruta encaminada a "activar" la organización y "llegar con todo a punto" a la próxima cita con las urnas.

Así, ha marcado el horizonte para la designación de los cabezas de cartel en las urbes (antes del Día de Galicia), pero también ha anunciado una "intensa" agenda de movilización municipal que incluye tres citas: un encuentro específico de las ciudades, otro de gobiernos y cogobiernos municipales, y un tercer gran encuentro nacional "multitudinario" que sirva como "pistoletazo de salida" hacia los comicios.

SU MODELO MUNICIPALISTA, EL "MEJOR AVAL"

Más allá de aumentar la representación en los consistorios gallegos, Pontón ha reivindicado la necesidad de "consolidar y afianzar" el proyecto del Bloque. La formación tiene, ha dicho, "el mejor aval posible" en los propios "hechos" de sus gobiernos municipales, que demuestran que "hay otra forma de hacer política" y que ponen "a las personas en el centro".

"Ese modelo es el mejor aval para pedir la confianza de vecinos y vecinas, y seguir ampliando la base social", ha esgrimido, antes de incidir en que los dirigentes del Bloque en los gobiernos locales demuestran en el día a día que no están para "calentar la silla" ni para actuar desde "la rutina".

"OTRA OPORTUNIDAD PARA SEGUIR CONSOLIDANDO EL AVANCE"

"Nuestros gobiernos avanzan en igualdad, justicia social, y apuestan por crear espacios públicos de calidad, además de apostar por nuestra lengua y cultura. Prosperan porque ponen en el centro a las personas frente a un PP que recorta y privatiza a costa de la salud, de la igualdad e incluso de una vejez digna", ha zanjado.

Finalmente, la dirigente nacionalista ha apelado al "contacto directo" con los vecinos y vecinas, convencida de que las municipales son "otra oportunidad para seguir consolidando el avance del BNG".

"Depende de cada uno y cada una de nosotros, de nuestra capacidad de hablar claro a los vecinos, de explicar nuestro proyecto y de tender puentes con las personas que hoy nos miran con esperanza, pero que aún no dieron el paso de coger la papeleta del BNG", ha zanjado.