BNG de Ourense pide cesar por mensajes "ofensivos" en X a Rosendo Fernández (PP), que apela a su libertad de expresión

Grupo Provincial del BNG en Ourense - BNG DE OURENSE

OURENSE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del BNG en Ourense ha pedido el cese por una serie de manifestaciones públicas y comentarios "ofensivos" en una cuenta de X --@roslufe-- del diputado de Representación Institucional en la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández (PP), quien ha apelado a su libertad de expresión.

"La cuenta entra dentro del terreno de mis redes sociales y de mi libertad de expresión", ha señalado el popular, consultado por Europa Press, después de que nacionalistas remitiesen a la presidencia de la administración provincial --encabezada por Luis Menor-- un escrito para "adoptar las medidas oportunas" una vez ratificado que dicha cuenta pertenece al diputado provincial popular.

Según han trasladado, los comentarios y manifestaciones públicas difundidas por Rosendo Fernández--quien ha confirmado que dicha cuenta se corresponde con sus redes sociales-- resultan "incompatibles con el ejercicio de un cargo que tiene como principal función representar la imagen, el prestigio y la dignidad de la institución".

Entre los comentarios, se encuentran respuestas como "eres una HDLGP" a un tuit de un tercero que manifesta que "los gallegos son muy fachas", o "gorrino" e "inútil" a críticas o mensajes que apuntan al propio partido.

"Entendemos que quien ejerce responsabilidades institucionales debe observar un comportamiento ejemplar, respetuoso y acorde con la dignidad del cargo que ocupa y que la libertad de expresión no puede servir de excusa para normalizar comportamientos que dañan la convivencia democrática y desprestigian las instituciones públicas", han lamentado nacionalistas.