El BNG de Ourense tilda de "plan y circo" el borrador presupuestario para 2026 del gobierno local

El Grupo Municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense ofrece una rueda de prensa en el local comarcal para abordar asuntos relacionados con el borrador presupuestario local para 2026 - EUROPAPRESS

OURENSE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense ha calificado el borrador presupuestario para 2026 como "un presupuesto del pan y circo", después de que el gobierno municipal encabezado por el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, anunciase su aprobación inicial la pasada semana.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que han apuntado al PP y a su líder provincial, Luis Menor, por "tener pactado el presupuesto desde hace tiempo".

"Este es el presupuesto de PP y Democracia Ourensana (DO), más allá de los juegos florales y los pretendidos malentendidos", ha señalado el portavoz del BNG local, Luís Seara, que ha destacado que el borrador cuenta con "los mismos vicios" que los presupuestos de 2020 y los de 2025.

BASES DE EJECUCIÓN "PERVERSAS"

En este sentido, Seara ha lamentado unas bases de ejecución "perversas" en el proyecto presupuestario para 2026, que otorgan al regidor "más margen para hacer lo que quiera", y ha apuntado al coordinador general o 'city manager' del ayuntamiento, al secretario del pleno y al director general de recursos humanos como "las tres personas que cortan el bacalao".

"Estos presupuestos ejemplifican perfectamente el método DO, profundizando en el caos administrativo y colocando a los afines del partido. Jácome premia a los funcionarios que le son funcionales", ha subrayado el portavoz nacionalista.

Por todo ello, los nacionalistas han calificado los presupuestos como "los de pan y circo", al afear una subida "exponencial" de las partidas para "luces de navidad y artes y festejos", "congelando", sin embargo, han dicho, las partidas sociales.

Al hilo de ello, el BNG ha avanzado que presentará una única enmieda, de devolución, al subrayar que falta el informe de intervención. "No se puede presentar enmiedas a algo que está sin terminar, faltando algo tan relevante y determinante como es el informe de intervención", ha añadido Seara.