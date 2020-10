El BNG pide que Galicia gestione "la totalidad" de los fondos europeos de reconstrucción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, apuesta por que Galicia gestione "la totalidad" de los fondos europeos de reconstrucción "y no solo el 50 por ciento", como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes.

Para la nacionalista, se trata de un "grave problema de centralización" del reparto de los más de 140.000 millones de euros que le corresponden al Estado, de los que 72.000 millones se corresponden con transferencias directas.

"¿Por qué Galicia no puede gestionar el 100 por cien de los fondos que le corresponden? Con solo la gestión del 50 por ciento, Galicia pierde buena parte de la capacidad en la toma de decisiones sobre cómo impulsar la salida de Galicia de la crisis", ha expuesto Ana Miranda, quien ha reiterado que "Galicia debe tener voz propia en la negociación y en la gestión de los fondos europeos para no quedar atrás en su reparto", algo que, a su juicio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fejóo, "no está defendiendo".

La portavoz del BNG en Europa también ha manifestado que su formación "tiene miedo de que sean las empresas del Ibex las que se beneficien mayoritariamente de los fondos europeos frente a las pequeñas y medianas empresas que conforman buena parte del tejido económico gallego.

Por otro lado, Miranda ha criticado "la falta de transparencia y oscurantismo" del Gobierno gallego en la "supuesta selección de proyectos que puedan optar a los fondos europeos". "La Xunta habla de 108 proyectos que pueden movilizar 9.400 millones como candidatos a los fondos Next Generation, pero no sabemos en función de qué criterios fueron seleccionados ni si quedaron proyectos fuera", ha manifestado.