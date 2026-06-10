El BNG pide al Gobierno que rechace la mina de Doade y este responde que "el litio es importante para la transición"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesió - Marta Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha pedido al Gobierno central que rechace la mina proyectada en Doade, en Beariz (Ourense), clasificada por Europa como una iniciativa "estratégica". Por su parte, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha respondido destacando que "el litio es importante" para la transición energética, por su utilización en baterías.

En la Cámara Baja, Rego ha hecho referencia a información según la cual varios proyectos mineros, incluido Doade, fueron incorporados a la lista de estratégicos de la Unión Europea sin el visto bueno de una evaluación inicial.

"Nosotros consideramos que esta transición tiene que ser de la mano con el territorio y las personas que habitan el territorio", ha comenzado la ministra para la Transición Ecológica su respuesta, a modo de "premisa" previa. "El Gobierno lo ha hecho desde el primer momento", ha subrayado.

A renglón seguido, ha señalado que es la Comisión Europea la que define los proyectos estratégicos "si se cumplen unos criterios" y "a pesar de ser una decisión de la Comisión", ha añadido, "la tramitación del proyecto y la autorización administrativa corre por parte de la comunidad autónoma, que es la competente".

En este punto ha sido en el que ha garantizado que "todo el proyecto tiene que cumplir con los garantes medioambientales y desde el punto de vista de la minería". "Garantía minera con un plan de restauración", ha precisado.

"OBJECIÓN ALGUNA"

En la réplica, el nacionalista le ha recriminado que cuando el Ejecutivo tuvo "la oportunidad de plantear objeciones" no lo hizo y ha incidido en que la mina tuvo "un intento de apertura en 2020, que se frustró tras informe negativo de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil" debido a "elevado impacto ambiental" en acuíferos.

"Sorprende que el Gobierno no hiciera objeción alguna", ha reiterado el diputado del Bloque, quien tampoco ve justificada la iniciativa al responder a "fines armamentísticos" y un "esquema de expolio de Galicia".

"Somos profundamente respetuosos con todas las competencias, en este caso las que son de la Comisión Europea, las que son del Estado o de las comunidades autónomas", ha afirmado la vicepresidenta en el turno de cierre.

Así, ha constatado que "la valoración ha sido positiva por parte de la Comisión de acuerdo con unos criterios" y ha insistido en que ahora "es el momento de garantizar que todos los procedimientos, los ambientales, los mineros, se lleven con máximo rigor y garante por parte de la comunidad autónoma competente".

Por último, ha añadido que el debate sobre la autonomía estratégica "es muy importante, también para la transición energética y digital". "El litio es importante cuando hablamos de las baterías, que se utilizan también dentro de esa transición energética", ha concluido.

Y ha resuelto que cree en el "refuerzo de la autonomía pero de la mano del territorio con las máximas garantías y en contacto con la comunidad local".