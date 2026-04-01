El BNG pide modificar la ley de turismo para regular las VUT y que se declaren zonas de mercado tensionado

La diputada del BNG Saleta Chao en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Saleta Chao ha avanzado este miércoles que los nacionalistas presentarán una proposición de ley para modificar la norma que regula las Viviendas de Uso Turístico (VUT) e impulsar la "intervención directa del Gobierno gallego" en las áreas que cumplan los requisitos que establece la ley estatal para ser zonas de mercado residencial tensionado.

En rueda de prensa en la Cámara gallega, la parlamentaria del Bloque ha defendido la regulación de las VUT en un contexto en el que, según ha expuesto, "en ocho años las VUT dadas de alta en el registro se incrementaron, pasando de 500 a 27.600".

En este punto, ha destacado que la regulación de las viviendas de uso turístico depende actualmente de "lo que se haga desde el ámbito municipal" y ha puesto en valor el trabajo del gobierno local de Santiago, donde "disminuyeron un 22%" este tipo de inmuebles desde el año 2023, "pasando de 803 a 630".

"La inacción de la Xunta obliga a los ayuntamientos a solicitar que el registro dé de baja las viviendas que no acreditan título, que debería haber presentado en el momento de la inscripción en el registro para acreditar que se cumplen las condiciones", ha criticado.

MEDIDAS

Por todo ello, ha explicado que el BNG presentará una propuesta en la que, entre otras cosas, recoge la obligatoriedad para la Administración autonómica de realizar, a través del Observatorio de Vivenda, un estudio previo de concentración de viviendas de uso turístico, acreditando que se den, por lo menos, una de las dos condiciones establecidas para la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

También exige la elaboración de un mapa de concentración de este tipo de inmuebles detallado por zonas en todo el territorio y el análisis de las personas físicas o jurídicas o gestoras de las VUT, "con especial atención a la presencia de los grupos de inversión que se dedican a compra y alquiler de este tipo de alojamientos".

Por último, Saleta Chao ha detallado que la propuesta demanda un análisis de la "alta concentración" de VUTs y su repercusión para el "ejercicio efectivo de uso de una vivienda habitual".

INTERVENCIÓN DEL MERCADO

"Es hora de dejar a un lado la postura de no intervención que sostiene el PP y que tiene como única consecuencia un mercado desregulado. Que la Xunta impulse las zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan las condiciones que establezca la ley", ha reclamado.

En esta misma línea, la diputada del Bloque ha defendido que intervenir en el mercado "ha demostrado que no cae la demanda" y ha reprochado al PP, "que lleva gobernando 17 años", que advierta de "los riesgos de la intervención" cuando, a su juicio, "lo que vemos son las consecuencias de la no intervención del PP".

Del mismo modo, aunque ha reconocido que "no hay recetas únicas para solventar el problema de la vivienda", Chao ha insistido en que la "huida de viviendas del mercado de alquiler al turístico ya se está produciendo", por lo que "o se aborda la crisis habitacional de manera integral o no habrá medidas efectivas".

MEDIDAS ANTICRISIS

Por otro lado, Saleta Chao ha tachado de "lamentables" el paquete presentado esta semana por la Xunta para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, en concreto, en materia de turismo.

Así, ha lamentado que se "aproveche y utilice" una situación "dramática", hablando, ha apuntado, "de promocionar Galicia como refugio de tranquilidad" y "convertir la crisis geopolítica en una oportunidad de mercado".

"Nos parece muy grave que se utilicen estas crisis devastadoras, también para la población gallega, y exigimos una rectificación por parte del Gobierno gallego porque el modelo turístico no se puede promover en base al sufrimiento, ni de otros, ni de la sociedad gallega", ha zanjado.