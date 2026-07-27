El BNG pide no convertir la Ribeira Sacra en un "parque temático" y revisar políticas de dinamización

Archivo - Una de las embarcaciones que cubren las dos rutas fluviales de la Diputación de Lugo para descubrir la Ribeira Sacra - DIPUTACIÓN DE LUGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG, Iago Tabarés, ha valorado este lunes la solicitud de la UNESCO de más información sobre la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad y ha pedido no convertir la zona en un "parque temático".

En una comparecencia de prensa en el Parlamento y preguntado por los medios, ha recordado que esta es la segunda solicitud de revisión, por lo que ha pedido una "revisión de políticas" por parte de la Xunta.

"Al margen de todas las declaraciones de protección, que yo creo que son muy importantes, lo importante y esencial es no considerar la Ribeira Sacra como un parque temático, sino que existan planes de dinamización económica y social", ha solicitado.

El diputado nacionalista ha destacado que la zona es un paraje extraordinario a nivel paisajístico y vitivinícola.

"Cuidémoslo porque hoy no hay recambios generacionales, porque sabemos que la media de los viticultores supera los 60 años. Eso es el futuro de la Ribeira Sacra, como patrimonio universal y como espacio habitable", ha animado.