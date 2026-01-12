BNG pide a todos los partidos rechazar la propuesta de financiamiento y censura la crítica "timorata y estéril" del PP

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha avanzado que los nacionalistas presentarán una batería de iniciativas en la Cámara gallega para instar a todas las fuerzas políticas a rechazar la propuesta de modelo de financiamiento autonómico realizada por el Ejecutivo central y ha reprochado la crítica "timorata y estéril" del PP.

En una rueda de prensa este lunes, la portavoz del Bloque ha asegurado que buscan "un pronunciamiento unánime" del Parlamento para instar a la Xunta a rechazar esta propuesta "centralista y egoísta" y a defender "el papel de nación" de Galicia y avanzar para "tener la llave del dinero".

De este modo, ha exigido una "reacción urgente" ante la iniciativa del Gobierno y ha criticado la "pasividad inexplicable" de la Xunta, "incapaz de defender Galicia".

Así, ha manifestado que en estos momentos es urgente "una posición de país" en la que Galicia "tiene que estar por delante", por lo que, en su opinión, todo el arco político debe defender "un trato justo acorde a la situación de nación" y que "acabe con el infrafinanciamiento".

"La propuesta es una tomadura de pelo bajo cualquier punto de vista y debe ser retirada porque profundiza en un modelo que ya era malo: profundiza en el centralismo y no supone ni un solo avance en materia de autogobierno", ha censurado.

En concreto, ha detallado que la propuesta de aumento de cesión de IRPF e IVA "no supone añadir capacidad real de gestión ni de decisión" y ha asegurado que es "simplemente anecdótico" e "insuficiente" para "compensar el expolio fiscal que sufre cada año Galicia".

Tras explicar que el "incremento mínimo" formulado en materia impositiva "no va a resolver" el "déficit de financiamiento fiscal", la diputada ourensana ha insistido en que el nuevo modelo "empeora el sistema" porque "no supone una reforma real del marco, sino un reparto", además de que "los criterios de dispersión y envejecimiento pierden peso".

"FRACASO" DE LA XUNTA

Para la nacionalista, todas estas cuestiones muestran que "el centralismo es el peor enemigo de Galicia" y también "el fracaso de la estrategia de la Xunta del PP de Rueda".

"Primero firmaron una mala propuesta en 2009, después, desde 2014, no han hecho nada más que ser cómplices de la estrategia de Génova y de sumisión al centralismo. Hemos visto cómo se negaron en estos últimos años, pese a que lo advertimos, a hacer una negociación directa con el Gobierno del Estado. Quien no negoció directamente, sale perdiendo con esta propuesta", ha argumentado Presas.

En esta línea, ha tachado de "sorprendente" que la Xunta solo realice una crítica "con la boca pequeña" porque "tienen las manos atadas por la estrategia de Génova".

"Rueda tiene que elegir de qué lado está: del lado de Galicia o del lado de Génova, de Feijóo y del centralismo", ha resumido la parlamentaria del BNG.

RECHAZO

Cuestionada sobre si esta situación afectará a la relación BNG-Gobierno, Noa Presas ha reconocido que esta propuesta "no es sorprendente", ya que, ha añadido, "las fuerzas estatales de por sí no van a defender a Galicia, hay que obligarlos", por lo que ha afirmado que ese "seguirá siendo el papel del BNG en el Estado".

"Insistiremos en que esta propuesta hay que echarla atrás, hay que abrir una negociación directa y ese seguirá siendo nuestro compromiso", ha subrayado.

También ha asegurado que de llevarse esta iniciativa de esta forma al Congreso el BNG votará 'no', señalando que los nacionalistas gallegos no van a aceptar esta propuesta "bajo ningún concepto" y apuntando que "hay margen de negociación".

Así, ha reiterado que el Bloque demanda "establecer criterios claros", con propuestas "concretas" e insistiendo que "hay que ir hacia un cambio de modelo".

"Aquí no se formula la transferencia de ni un solo impuesto a mayores. Cuando el Gobierno central dice que se avanza en autogobierno está faltando a la verdad", ha reprochado.