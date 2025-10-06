El BNG pide transferir a Galicia la gestión de sus tres aeropuertos por "eficiencia"

Archivo - Cola De Pasajeros Para Facturar En La Nueva Terminal De Lavacolla - EUROPA PRESS - Archivo

Supondría "un cambio histórico" por el que la comunidad podría "decidir las tasas e invertir los beneficios" en su sistema aeroportuario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG solicitará de manera formal la transferencia a Galicia de sus tres aeropuertos --los de Santiago, Vigo y A Coruña-- por una cuestión de "eficiencia, eficacia, planificación y de país", y no por "capricho político".

Así lo ha destacado, en rueda de prensa, la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, quien ha advertido de que la comunidad "no puede permitir que --las tres terminales-- pierdan peso" y "el futuro no puede estar permanentemente en la queja de qué mal lo hacen desde Madrid".

Por eso, el Bloque presentará una proposición de ley orgánica de transferencia a Galicia de los tres aeropuertos de interés general, y espera "que tenga la unanimidad de la Cámara". De ser así, "supondría un paso muy importante en el autogobierno", ha subrayado.

Los nacionalistas apuestan por un modelo "descentralizado" que equipara con "la mayoría" del entorno y resaltan que se trata de una "cuestión de sentido común", para que los aeropuertos estén "al servicio de Galicia y no del centralismo".

Según ha incidido Pontón, el traspaso de esta competencia es "de interés estratégico para Galicia", primero por el papel que cumplen en las rutas internacionales de personas y mercancías y segundo por su rol en el desarrollo económico.

"En la actualidad sufrimos un modelo centralista que da un papel secundario a la red aeroportuaria gallega", ha denunciado.

El BNG critica también que en la actualidad los aeropuertos gallegos "no cuentan con una estrategia coordinada para desarrollar una red de enlaces", ya que "Aena sitúa Madrid como elemento central y los demás son dependientes". "Esto nos está penalizando a la hora de establecer un sistema de rutas", ha ahondado la portavoz nacional del Bloque.

TRES MILLONES DE USUARIOS MÁS

Según datos que ha apuntado de Aena, en 2024 las tres terminales sumaron 5,9 millones usuarios, "lejos de la capacidad que tienen" que, según ha afirmado, es de hasta 3 millones de pasajeros más.

Pontón ha rechazado los comités de coordinación aeroportuaria pues "solo permiten una participación testimonial de la Xunta e impiden que se pueda desarrollar una estrategia propia", algo que ha visto demostrado en la reunión de la semana pasada. En su opinión, es una "fórmula agotada que no da más de sí".

Tampoco ve "que la solución sea ese grupo de trabajo que propone la Xunta", ya que entiende que "no va a ser más que un parche".

Así las cosas, frente a lo que considera "parálisis", entiende "necesario actuar con altura de miras y ambición, apostando por la gestión directa por parte de Galicia".

La transferencia supondría, según ha recalcado, "un cambio histórico en la gestión" de los tres aeropuertos. "Podríamos decidir las tasas e invertir los beneficios en nuestro sistema aeroportuario, y poner en marcha un plan estratégico", ha citado, entre otras cuestiones.