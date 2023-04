El BNG pone el foco en la desigualdad en la atención sanitaria a las mujeres dentro de la campaña '8M 365'

La campaña reivindica "el derecho de las mujeres a recibir un diagnóstico y tratamiento de calidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del BNG Olalla Rodil y Montse Prado han presentado este miércoles en Santiago la propuesta del mes de abril, en el marco de la campaña '8M 365, que pone el foco en la desigualdad en la atención sanitaria a las mujeres.

En este caso, han acudido a uno de los mupis publicitarios situado en la rúa Xeneral Pardiñas. Bajo el lema 'Tarde, mal o nunca', el objetivo de esta campaña del BNG es reivindicar "el derecho de las mujeres a recibir un diagnóstico y un tratamiento de calidad, en aquellas dolencias propias y específicas".

Así, las diputadas del BNG han resaltado que este lema "no es ninguna exageración", sino que "se corresponde con la realidad de miles de gallegas" en los distintos ámbitos de la sanidad.

De esta forma, han demandado la creación de una 'Unidade de muller e saúde', que "coordine e impulse todas las estrategias sobre la salud de las mujeres", abarcando ámbitos como la "investigación, diagnóstico o los tratamientos".

En cuanto a la campaña '8M 365', Rodil ha recordado que el mupi situado en Santiago, al igual que la información de la web, cambiará una vez al mes a lo largo de todo el año porque "la igualdad ni se reivindica ni se consigue en un solo día".

Rodil ha señalado que en la primera parte de la campaña se proponía la creación de una valedoría de la igualdad, a través del impulso de una ley, registrada en marzo. Así, ha indicado que la Xunta "pidió que no se tomase en consideración y no se tramitase" porque "llevan dos años anunciando que van a actualizar su ley", pero "aún no entró en el Parlamento de Galicia".

ENFOQUE DE GÉNERO

Por su parte, Prado ha indicado que entre mujeres y hombres "hay diferencias biológicas, hormonales e inmunológicas que se traducen en que se enferma de manera diferente y se tienen enfermedades distintas". Así, ha destacado que todo esto "debe de trasladarse a la Administración Pública".

De este modo, ha hecho hincapié en los "diagnósticos tardíos" en los casos de endometriosis, "en la que se demora entre ocho y diez años", o la fibromialgia. Así, ha apuntado, entre otros casos, al "infradiagnóstico en las enfermedades cardiovasculares".

Además, Prado se ha referido a la investigación sobre la covid-19 en la que "la mayoría no tuvo enfoque de género". "Esto hay que corregirlo, no basta con conocerlo y hay que actuar", ha manifestado.