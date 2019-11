El BNG se posiciona como el partido para "rebelarse" el 10N contra el "pasotismo" del Estado respecto a Galicia

Publicado 01/11/2019 19:42:01 CET

Ana Pontón se compromete a "defender los intereses de los gallegos" y critica a "los que se conforman con darle acento gallego" a sus propuestas

OURENSE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder nacionalista, Ana Pontón, ha situado al Bloque como el partido que la ciudadanía debe votar para "rebelarse" contra el "pasotismo" y el "agravio" que el Estado efectúa contra Galicia.

Este viernes en el municipio ourensano de Allariz, Pontón ha trasladado a los asistentes al mitin que el BNG "es la única fuerza política con las manos libres para dar la cara por los gallegos" y "la única que nunca le ha fallado a este país".

El "objetivo" y "compromiso" de los nacionalistas pasa por "darle voz propia a Galicia" y, en consecuencia a Ourense, "para defender" los intereses de la ciudadanía gallega, mientras que "otros se conforman con darle acento gallego" y después deciden "pactar con Pedro Sánchez y votar a favor de los peores presupuesto del Estado para Galicia en veinte años", ha añadido la portavoz nacional del BNG en alusión a Unidas Podemos.

Respecto a ellos también ha dicho que "van de nueva política" y, sin embargo, "les ha faltado tiempo para hacer lo que el viejo bipartidismo de siempre: discriminar y ningunear" a Galicia.

Frente a esto, Pontón ha destacado la "capacidad del BNG para transformar en positivo y mejorar la vida de las personas". Una prueba de ello es, a juicio de la diputada gallega, el candidato al Congreso por Ourense y alcalde de Allariz, Paco García, que "es un experto en transformar en positivo y mejorar la vida de la vecindad".

OURENSE EN LA AGENDA ESTATAL

Ha extrapolado el "buen hacer" del primer edil en su ayuntamiento a "lo que hará para toda la provincia colocando a Ourense en el centro de la agenda política del Estado, haciéndose valer ante el Gobierno" central.

"Paco García no va a ir a Madrid para estar callado, él no va a formar parte de esa 'procesión dos caladiños' de 23 diputados electos (el número total de representantes gallegos que hay en el Congreso) que no abrieron la boca, salvo para defender las discriminaciones de sus jefes de fila madrileños", ha apostillado.

Entre las principales "urgencias" que conviene resolver en Ourense se encuentra la "crisis demográfica" y el "déficit en infraestructuras". Solucionar los problemas de la intermodal, poner fin al "tarifazo del avant", propuestas a favor del rural, reactivar los sectores productivos para generar empleo y atraer gente joven son las "prioridades" que el BNG trasladará al Congreso sobre la provincia.

TREN OURENSE-LUGO

Para los nacionalistas "la comunicación por tren entre Ourense y Lugo" también resulta objeto de crítica, ya que "es un trayecto casi imposible por tiempos y horarios".

Ana Pontón ha realizado estas declaraciones en la misma jornada en la que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha explicado en Lugo que el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves la licitación de parte de las obras que unen ambas ciudades, en total, "100 millones de euros" para posibilitar que las pruebas del AVE se realicen en 2020.