El BNG propone "un pacto de país" en el Parlamento para "mejorar" la posición de Galicia en el marco financiero europeo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que los nacionalistas propondrán en el Parlamento "un pacto de país" para tratar de "mejorar" la posición de Galicia en el marco financiero europeo 2028-2034 que se está negociando.

Entre las propuestas, tal y como ha destacado este viernes la líder nacionalista en rueda de prensa, el Bloque demanda rebajar lo que se destina a defensa y aumentar las cuantías para pesca, agricultura y políticas sociales.

Así, Pontón ha fijado como prioridades exigir "mayor apoyo a los sectores productivos y a la defensa de la cohesión social", con más recursos para "vivienda, lucha contra la pobreza y programas de inclusión", y no destinar más recursos "a bombas y a tanques".

Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha detallado algunas de las cifras que arroja la propuesta del marco financiero plurianual de la Unión Europea, denunciando que el próximo presupuesto en Bruselas pretende "girar drásticamente hacia una política de armas".

"CAMBIO DE PRIORIDADES"

Según ha expuesto Miranda, Europa "cambiará de prioridades", pasando en el nuevo marco financiero a que "uno de cada tres euros" se destine a armas --33%--, frente al 22% a políticas sociales, el 18% a agricultura y pesca, el 18% a competitividad y el 10% a otras materias.

"Va a hacerse menos Galicia y más Madrid y Bruselas", ha relatado la eurodiputada, que ha señalado que los territorios perderán "peso político" con respecto al actual modelo en el que "las comunidades, entidades locales y sociedad civil" tenían "cierto peso para poder decidir".

En este contexto, ha puesto el foco en el sector pesquero, donde, tal y como ha indicado, se registra "el gran recorte", con una reducción "clarísima" de más de 6.000 millones de euros a "1.778 millones".

Por el contrario, la parlamentaria del Bloque ha señalado que en la Cámara europea ya ha reclamado que se aumenten "a 7.000 millones los fondos para pesca". "Con una pérdida tan drástica, nuestros sectores van a quedar totalmente mermados", ha lamentado.

En esta línea, Ana Miranda ha destacado que desde el Parlamento europeo pide "más cohesión, más pesca, más agricultura, menos centralización y más fondos sociales", pero "el PP europeo apoya una reducción de presupuestos drástica en materia social", con un recorte "de más del 20% del presupuesto en los sectores productivos".

MÁS DE 100 ENMIENDAS

Por ello, Miranda ha explicado que ha presentado 120 enmiendas, donde recoge diferentes indicadores en materia de emigración, empleabilidad, sectores industriales o pesca, entre otros. "Somos los únicos que estamos defendiendo a Galicia en Europa. Somos quienes estamos en el Parlamento dando esta batalla para que no se pierdan fondos. Más Galicia, menos Europa y menos control", ha ensalzado.

De este modo, ha hecho una llamada a la defensa de los sectores productivos y a que "no desaparezca el fondo social europeo". También que se "controle ese gasto", rechazando que "la derecha limite los presupuestos y voten con la extrema derecha".

En todo caso, ha subrayado que las negociaciones empezaron esta semana y seguirán hasta octubre, remarcando que "cualquier enmienda" del BNG que se apruebe "será bueno para Galicia".