El BNG propone un plan de choque frente al "pasotismo" de la Xunta ante los fenómenos meteorológicos extremos

Archivo - El diputado del BNG Luís Bará.
Archivo - El diputado del BNG Luís Bará. - BNG - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 6 julio 2026 12:40
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El viceportavoz del BNG en el Parlamento, Luís Bará, propone un comité especial contra la emergencia climática y un plan de choque que incorpore medidas y un presupuesto "extraordinario" frente a lo que considera "pasotismo" por parte de la Xunta ante la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que afectan a la comunidad.

   En rueda de prensa, Bará ha llamado a "reconocer la extrema gravedad" de la situación y ha criticado que el Gobierno gallego está "a verlas venir" y "no responde a la altura del desafío" al no aprobar "ni estrategias ni políticas estructurales o específicas".

   Así, el nacionalista ha indicado que la estrategia gallega contra el cambio climático data de 2019 y está "obsoleta y desfasada". Frente a esto, recrimina al Ejecutivo autonómico "una actitud triunfalista".

   Frente al "pasotismo", ha urgido a dar "una respuesta sólida y solvente", para lo que el Bloque plantea la constitución de un comité "especial" contra la emergencia climática y el mencionado plan de choque.

CINCO ÁMBITOS

   Sin tener evaluado aún los fondos que serían precisos, Luís Bará sí ha expuesto que, según su grupo, el plan debería abordar cinco ámbitos: el de la salud, la economía, la biodiversidad, las emergencias y los incendios.

   En cuanto al primero, y rechazando la idea que presenta a Galicia como un refugio climático a modo de "atractivo turístico", Bará ha instado a regular los horarios de trabajo, adaptar las viviendas y dar ayudas para la climatización, entre otras actuaciones.

   En el segundo apartado, ha reclamado ayudas para los sectores económicos afectados, en concreto los del primario: mar, agricultura, ganadería.

   Respecto a la biodiversidad, plantea incrementar los "esfuerzos" y la inversión y combatir las plagas, entre otros aspectos. En el campo de las emergencias, ha llamado a abordar "cambios" frente a un sistema "obsoleto" para favorecer un dispositivo público "profesional".

   Por último, y junto a una mayor concienciación social, el BNG demanda "grandes medidas de ámbito territorial" contra los incendios forestales, ante la consolidación de una nueva tipología.

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