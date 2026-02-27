El BNG propone al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como adjunto a la Valedora do Pobo

Fernando de Abel Vilela en una rueda de prensa. - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del BNG ha decidido proponer para adjunto a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, al profesor de Derecho Administrativo Fernando Adolfo de Abel Vilela.

La propuesta fue registrada en la pasada jornada en la Cámara autonómica en un escrito firmado por la líder de la formación y portavoz parlamentaria, Ana Pontón.

Llega tras la reciente reelección de Fernández Galiño, tras un acuerdo alcanzado entre los populares, con mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo, y los nacionalistas, que son segunda fuerza.

Este tipo de acuerdos son habituales en el marco de la tradición parlamentaria en Galicia. Precisamente, hasta ahora la adjunta a Fernández Galiño era María Xosé Porteiro, quien había sido elegida en 2019 a raíz de un pacto similar de populares y socialistas (que entonces eran segunda fuerza en el hemiciclo autonómico).

Fernando Adolfo de Abel Vilela es profesor en la Facultad de Derecho en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado. Según consta en su web, es doctor por esta misma universidad con una tesis que aborda la 'Concentración de los medios de comunicación social en el derecho español y comunitario'.

Miembro de la junta directiva de la asociación ecologista Adega (ocupa la vocalía de Derecho Ambiental), ha participado activamente en tareas de asesoramiento jurídico frente a la implantación de proyectos empresariales como Altri o vinculados con la energía eólica.