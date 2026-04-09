El BNG propone que Rueda se "disculpe" con los trabajadores y condenar el traslado forzoso de Villares en el TSXG

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, presenta la 40 propuestas que el BNG defenderá en el Debate sobre el Estado de la Autonomía - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Exigir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una "disculpa institucional" a los trabajadores por "tratarlos como vagos defraudadores" con su plan para el control de las bajas, así como adoptar medidas para garantizar la "independencia judicial" después de que el juez Luis Villares fuese apartado de la sección del TSXG encargada de los eólicos figuran entre las 40 propuestas que el BNG defiende en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA).

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha presentado este jueves en rueda de prensa las 40 medidas que su formación propone para el debate del política general, un documento que arranca con una primera resolución para reconocer el "estatus político de Galicia como nación" como vía para avanza hacia la soberanía y tener capacidad real sobre los aspectos clave del desarrollo económico, social y cultural.

En su intervención, Rodil ha destacado que el Bloque presenta en esta cita política su alternativa de gobierno para sacarle el "freno de mano" que "Rueda le pone a Galicia" y situarla en la vanguardia con resoluciones que abogan por "más vivienda pública", el refuerzo de la Atención Primaria y de la dependencia, así como aumentar el profesorado de apoyo y recuperar la gratuidad de los libros de texto.

Entre otras cuestiones, los nacionalistas gallegos también reclaman una financiación justa para Galicia y defienden que la Cámara traslade su rechazo expreso a la propuesta de reforma del sistema de financiación formulada por el Gobierno central por considerar que es "lesiva".