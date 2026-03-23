BNG y PSdeG critican la "falta de medidas" de la Xunta frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han coincidido este lunes al criticar la "falta de medidas" del Gobierno gallego para hacer frente a las efectos del incremento de precios derivados de la guerra en Oriente Medio.

En una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado no poder emitir una valoración sobre algún tipo de medida puesta en marcha por la Xunta para hacer frente a esta situación toda vez que no han sido activadas.

"Hay una situación que afecta a las economías familiares, las bombas de Trump acaban repercutiendo no solo en una nueva guerra, sino también en los bolsillos de las familias y el presidente Rueda está desaparecido en combate", ha sostenido Pontón, que ha criticado que la Xunta no trasladase "ni una sola propuesta ni una sola medida".

Pontón ha asegurado que el Gobierno gallego "lo único que demuestra es que o llega tarde o no llega". "Su única aportación fue hacer de comentarista sobre las medidas del Estado y creo que a un presidente de Galicia se le requiere trabajo, esfuerzo y, sobre todo, poner en marcha medidas", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el BNG sí lleva al pleno de la Cámara gallega que tendrá lugar este semana un paquete de medidas para hacer frente a la crisis de precios "derivada de la guerra imperialista". "Y yo lo que espero es que el PP, ya que no tiene medidas, vote a favor de las que proponemos desde el BNG", ha subrayado.

Además, preguntada sobre si el Bloque apoyará los decretos anunciados por el Gobierno, Pontón, que ha señalado que su formción facilitará que las medidas lleguen a los ciudadanos, ha consdierado las propuestas anunciadas por el Ejecutivo estatal como "insuficientes" y ha subrayado que el BNG "trabajará en su tramitación para ampliarlas".

POSTURA DE LOS SOCIALISTAS

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, ha considerado que el Gobierno de Alfonso Rueda debe poner en marcha medidas para complementar las acciones anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis económica.

"El Gobierno de España ya aprobó en el Consejo de Ministros una serie de medidas que deben ser complementadas con ayudas de las comunidades autónomas, en este caso, de la Xunta de Galicia", ha subrayado.

Además, preguntada por el debate en el seno del Gobierno del Estado por las medidas frente a la guerra de Irán, ha sostenido que este tipo de discusiones "siempre pueden enriquecer" lo que ha calificado como "una salida muy necesaria para hacer frente a la crisis económica".