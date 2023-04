BNG y PSdeG piden reprobar al director de la CRTVG y el Comité Intercentros determinará más jornadas de huelga

El PP acusa a la oposición de seguir la estrategia de Trump en su "acoso" a la CRTVG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han pedido este martes la reprobación del director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, en el pleno de la Cámara gallega, una reclamación que no ha salido adelante al contar con el rechazo del grupo mayoritario, el Partido Popular.

Durante el debate de la moción, presentada por el Bloque y apoyada por los socialistas, se ha celebrado a las puertas del Pazo do Hórreo una concentración convocada por el Comité Intercentros de la CRTVG, que ha avanzado que próximamente se prevén determinar nuevas jornadas de huelga contra los "abusos" por parte de la dirección.

En declaraciones a los medios, el presidente de este comité, Tiago Alvite, ha considerado que el director de la CRTVG debe ser reprobado por "instrumentalizar" los medios públicos gallegos "al servicio de los intereses del Partido Popular".

Asimismo, ha denunciado que la dirección lleva a cabo "castigos", en una "forma de hostigamiento empresarial", "cambiando de tareas habituales a las personas trabajadores" que "denuncian la manipulación informativa".

"No hay una justificación organizativa para esos cambios, entendemos que son castigos que se dan en el contexto de la denuncia de la manipulación informativa que hacen trabajadores de la CRTVG", ha subrayado para pedir el cese de estos cambios entre empresas --radio y televisión--, que "hasta ahora se hacían de forma voluntaria y que ahora se hacen de forma obligatoria".

Tiago Alvite ha recordado que la concentración de este martes ante la Cámara gallega se enmarca en "una movilización más amplia" que arrancó con la huelga del 6 de marzo. Además, tras los paros del 24 y 25 de ese mes, ha señalado que prevén determinar en las próximas semanas otras jornadas de huelga en la CRTVG.

Tras incidir en que la "manipulación informativa" y la "represión" contra los trabajadores "debe cesar", ha considerado necesario que el Parlamento de Galicia "reaccione" y "cambie" al director xeral, "garantizando el nombramiento de uno que actúe con independencia del poder político".

LA OPOSICIÓN PIDE LA REPROBACIÓN DE IZQUIERDO

Por su parte, en la Cámara gallega, la diputada del Bloque María González Albert ha defendido una moción a través de la que ha demandado la reprobación de Alfonso Sánchez Izquierdo por la situación de la CRTVG y el "incumplimiento reiterado" de la Ley de medios de comunicación audiovisual públicos de Galicia.

En su intervención, la parlamentaria nacionalista ha acusado al Partido Popular de llevar a cabo un "desmantelamiento planificado" de los medios públicos gallegos y se ha dirigido a la bancada popular para recordar que los 124 millones de euros que los presupuestos autonómicos para 2022 destinaban a la corporación son "de la ciudadanía". "No son suyos ni del gobierno", ha sostenido para asegurar que los gallegos delegan en la Xunta para que lleve a cabo una gestión "con un mínimo de eficiencia y cumpliendo el objetivo que tiene que cumplir".

Frente a ello y tras lamentar que "de reparo" hablar de "calidad y objetividad" en los informativos de la Radio Galega y la Televisión de Galicia, ha denunciado también las "represalias y castigos" a los profesionales que deciden "tratar de mantener su independencia informativa".

Por su parte, la diputada socialista Noa Díaz ha incidido en que el tiempo del director xeral "está más que agotado" después de 14 años en el puesto pese a que la ley "marca" que se debe renovar "cada cinco años". "Hay cuestiones suficientes para demostrar que, si hay sentido de país, toca una nueva dirección con un proyecto de país y no con un proyecto del PP", ha dicho.

También ha censurado que continúe sin aprobarse el estatuto profesional, así como el consello de informativos que vele por la "independencia y objetividad". Además, ha denunciado la vulneración de los derechos de los trabajadores, "como acreditan cientos de sentencias", la falta de respeto al derecho de huelga, así como al idioma gallego.

EL PP ACUSA DE "POPULISMO" A LA OPOSICIÓN

Enfrente, la diputada del Grupo Popular Carmen Pomar ha asegurado que el "acoso" del BNG y del PSdeG a la CRTVG es la "estrategia propia de los populismos en relación con los medios de comunicación", al "más pulo estilo de Trump".

"Cuestionan la independencia del director xeral de la CRTVG, que nunca fue en ninguna lista electoral, mientras que alguna de las personas que encabezan las protestas por esta falta de independencia, que ustedes avalan, van en sus listas electorales", ha sostenido Carmen Pomar.

Además, ha dicho que "al igual que el trumpismo", "convierten en su principal enemigo a la CRTVG, que sufre las consecuencias de este clima hostil y la convierten en chivo expiatorio al que demonizar y humillar de forma creciente".

Carmen Pomar, que ha calificado la moción defendida este martes en el pleno por el BNG de "propagandista", ha criticado que la oposición quiera relevar al director xeral "porque es independiente". "No está al servicio de nadie, no le pueden dar ordenes, no le pueden hacer las escaletas de los telediarios ni le pueden imponer a qué actos van o no las cámaras de la TVG, porque en realidad lo que buscan es más tiempo para Ana Pontón en los informativos y mayoría de tertulianos afines en los debates y tertulias", ha sostenido.

En la jornada de este martes la Cámara gallega prevé acoger el debate de otra iniciativa sobre la CRTVG, en este caso una proposición no de ley del PSdeG, también para reclamar la reprobación del director xeral y pedir el cese de las "represalias" contra los trabajadores.

OTRAS MOCIONES RECHAZADAS

En la sesión, además, han sido rechazadas otras dos mociones. La primera de ellas, defendida por el diputado del BNG Iago Tabarés reclamaba instar a la Xunta a trabajar con el Gobierno de España en una modificación normativa que permita que las propuestas remitidas por las Comunidades autónomas tengan mayor vinculación en las decisiones del Ministerio de Justicia en materia de planta y demarcación judicial.

La segunda, presentada por la socialista Carmen Rodríguez Dacosta, reclamaba la convocatoria del Consello Autonómico de Emprego, así como de los consellos provinciales, órganos que, según denunció la parlamentaria, "no se reunieron ni una sola vez en esta legislatura".