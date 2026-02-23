BNG y PSdeG rechazan la vandalización de busto de Fraga en Vilalba: "Esa forma de actuar no nos representa"

Busto de Manuel Fraga vandalizado en Vilalba (Lugo), a 22 de febrero de 2026. - PP DE VILALBA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la diputada del PSdeG Patricia Iglesias han coincidido este lunes en rechazar la vandalización este fin de semana del busto del expresidente de la Xunta Manuel Fraga en el Ayuntamiento de Vilalba, reivindicada por la organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS).
En un acto de los nacionalistas por el Día de Rosalía en Santiago, la líder del Bloque, a preguntas de los medios, ha subrayado que el BNG "está en las antípodas de lo que representa Fraga".
En todo caso, ha asegurado que no se ven representados "en esa forma de actuar" ni tampoco "en esa manera de hacer política" y ha insistido: "A nosotros eso no nos representa".
"Nosotros, si reclamamos la retirada del busto de Fraga de algún lugar lo hacemos de forma democrática, como acabamos de hacer, por ejemplo, en el Senado. Insisto en que a nosotros esa forma de actuar no nos representa", ha reiterado.
Por su parte, Iglesias (PSdeG), en rueda de prensa en la Cámara gallega, ha mostrado la "absoluta condena" por parte de los socialistas "a todo acto vandálico que se produzca".
Asimismo, ha recordado que el PSOE recibió "muchos ataques" en sus Casas do Pobo por toda Galicia y ha apuntado que "esta situación de polarización en la política no es buena para la sociedad". "Tenemos que hacer una reflexión colectiva de este tipo de actos que condenamos de manera absolutamente rotunda por parte del Partido Socialista", ha zanjado.