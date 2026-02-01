BNG, PSdeG y Sumar cargan la "privatización" de la sanidad del PP desde la manifestación de este domingo

AV.- Miles de personas se manifiestan en Santiago en defensa de la sanidad pública - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes del BNG, PSdeG y Movimiento Sumar Galicia han participado este domingo en la manifestación convocada en Santiago de Compostela para denunciar el "deterioro" de la sanidad pública y han coincido en sus críticas hacia el modelo de "privatización" del PP, tanto en Galicia como en otras Comunidades Autónomas.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado contra el PP por "17 años de recortes" en esta materia en Galicia y por "querer deteriorar la [sanidad] pública para beneficiar a la privada": "Tenemos a un PP que es una amenaza para la salud de los gallegos y las gallegas".

Las consecuencias de este "deterioro" las ha ejemplificado con los "cientos de personas" en los corredores de hospitales y la lista de espera de "casi un mes" para una cita con el médico de cabecera, lo que para la líder nacionalista pone "en riesgo" la salud de la gente.

"Al mismo tiempo que [el PP] recorta 1.650 millones de euros en Atención Primaria, vemos cómo este año hay una 'cifra récord' de dinero que se está destinando a la sanidad privada, 341 millones de euros", ha criticado y, a renglón seguido, ha aludido a lo sucedido recientemente en relación a Ribera Salud.

De esta forma, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "reectifique" y escuche el "clamor" de la ciudadanía, que "está harta de colapsos en Urgencias y Atención Primaria".

PSDEG ALERTA DEL "CAOS"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado el "deterioro" de este servicio y ha censurado lo que percibe como un "ataque" del PP --"especialmente" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda-- a la sanidad pública, que, a su juicio, "se está convirtiendo en un verdadero caos".

"Si hay un caos, no es algo puntual, es algo estructural; sobre todo en una posición política de un partido de derechas, que pretende privatizar y que pierda peso a la sanidad pública", ha advertido sobre el riesgo de que Galicia "siga el modelo de Madrid".

El líder de los socialistas gallegos ha cuantificado la situación con cifras, como las de los 360.000 gallegos en espera por una cita médica y los 12.000 niños y niñas que "tienen que recorrer kilómetros para ser atendidos en atención pediátrica", y también ha aludido al "colapso" de las Urgencias.

"Por eso estamos aquí, defendiendo la sanidad pública y defendiendo ese derecho que todos los gallegos y gallegas tenemos la obligación de defender todos los días del año", ha clamado.

SUMAR PIDE LA DIMISIÓN DEL CONSELLEIRO

Por su parte, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha solicitado la dimisión de conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, "por incapaz" y su "estrategia deliberada de privatización", que ha provocado "la peor situación de la sanidad pública gallega en los últimos 30 años".

López ha diagnosticado una "situación decadente", con Atención Primaria y Urgencias "colapsadas", y, ante ella, su formación propone un plan de choque. Las medidas propuestas contemplan un principio de transparencia para evitar que se "falseen" las listas de espera y la disposición de mil plazas de una oferta de empleo urgente.