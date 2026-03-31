BNG y PSdeG tachan de "vergonzosas" e "insuficientes" las medidas de la Xunta frente a los efectos de la guerra en Irán

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han tildado de "vergonzosas" e "insuficientes" las medidas anunciadas este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para hacer frente a las consecuencias económicas en Galicia de la guerra en Irán.

En rueda de prensa tras la junta de portavoces del Parlamento que ha fijado el orden del día del Debate de Estado de la Autonomía, la viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha criticado la "desidia" del Ejecutivo autonómico que, en su opinión, "llega tarde, mal y con los pies arrastrados".

En esta línea, ha reprochado que anuncien un paquete de medidas "un mes después de que comenzarán a bombardear Irán" y, además, las propuestas que incluye "son una vergüenza, pura rutina y programas ya previstos".

Entre otras cosas, Rodil ha lamentado las medidas propuestas para tratar de ayudar al sector primario. "¿Qué propone Rueda para ayudar a un ganadero gallego? Que compre otro tractor. ¿Y para un marinero, cambiar el sistema de refrigerado en el puerto? ¿Y a todas las gallegas y gallegos, que modifiquemos la eficiencia energética de las estaciones de autobuses", ha censurado.

También ha criticado a la Xunta que "una de las grandes medidas sea promocionar Galicia como destino turístico", con cinco millones para vender la Comunidad como "refugio de tranquilidad frente a la masificación de otros destinos mediterráneos".

"Están matando a gente en Irán, en el Líbano, al pueblo palestino... y la propuesta en ese paquete de medidas del Gobierno de Rueda es aprovechar la crisis geopolítica actual en una oportunidad de mercado. Es indecente, inhumano, indignante. Sería un mal chiste si no hablásemos de la vida de personas, en Oriente Medio y de las trabajadoras gallegas que pagan los consecuencias de la guerra", ha insistido.

"INSUFICIENTE"

Del mismo modo, la viceportavoz del PSdeG Lara Méndez, preguntada sobre si las medidas de la Xunta deberían contener ayudas directas, ha criticado que la partida "es insuficiente".

Ha recordado que el Gobierno central "ha puesto encima de la mesa más de 5.000 millones", así como lo destinado por otros territorios como Euskadi o Murcia.

"En el caso de la Xunta, de esos 157 millones, la mayor parte van para financiación a través de crédito en lugar de ayudas directas, lo que realmente repercute en el bolsillo de los gallegos", ha resumido.

CRÍTICAS "PREVISIBLES"

Por su parte, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha señalado que las críticas de la oposición le parecen "previsibles", puesto que "hacen siempre las mismas críticas antes y después de valorar las medidas".

Por ello, ha pedido a los gallegos afrontar "con cierta confianza" la situación que se vivirá a raíz de los efectos de la guerra en Irán, recordando que el Gobierno autonómico "ya superó la crisis más importante de nuestra historia, la pandemia más dura y la crisis provocada por la guerra en Ucrania".

"En todas esas ocasiones recibimos la crítica despiadada de la oposición y en todas las ocasiones salimos más reforzados que la inmensa mayoría de las comunidades de nuestro entorno", ha reivindicado antes de instar a los gallegos a "confiar en un gobierno que en tiempos difíciles mostró tener pulso firme y visión clara para las dificultades"

Asimismo, ha insistido en que los populares están "en contra de la guerra", que produce "muerte y una situación económica indeseable", por lo que ha pedido "cordura".

"Tan lamentable es hacer una guerra por motivos equivocados como utilizar sus consecuencias de manera espuria y con fines electoralistas. Lamento que esa sea la actitud que llevan a cabo los grupos de la oposición en Galicia", ha manifestado.

Cuestionado sobre si las medidas de la Xunta deberían incluir ayudas directas, Pazos Couñago ha argumentado que no se sabe "cuánto se va a prolongar esa situación" y que las medidas "son vivas" y se plantearán "en función de la evolución".

"Tengo confianza en las medidas que ha tomado el Gobierno gallego porque tiene el aval de 15 años gestionando enormes dificultades. Confiemos porque se ganaron nuestra confianza", ha enfatizado.