BNG y PSdeG vuelven a acusar a la Xunta de "uso partidista" de los recursos públicos para favorecer la moción de Lugo

Archivo - El alcalde de Lugo, Miguel Fernádez (PSOE), con el teniente de alcalde, Rubén Arroxo (BNG), en el pleno de toma de posesión del regidor - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han vuelto a acusar este martes al Gobierno gallego de hacer un "uso partidista" de los recursos públicos para favorecer operaciones políticas como la moción de censura que la popular popular en la ciudad, Elena Candiam impulsa contra el gobierno bipartito.

En primer lugar y tras la reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG y alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha señalado directamente al presidente de la Xunta, Alfosno Rueda, y a Elena Candia como instigadores "de una operación construida sorbe el transfuguismo y sobre la tragedia, aprovechándose de la muerte de la alcaldesa y de dos concejales socialistas".

"Eso no es políticas. Es oportunismo sobre el sufrimiento de una ciudad", ha dicho la exregidora de Lugo, que ha sostenido también que Rueda marchó a China cuando estalló el escándalo" y ha advertido de que volverá a ausentarse la próxima semana --participará en Bruselas en el pleno del comité de las regiones-- para "esconderse y evitar dar la cara" cuando se celebre el debate de la propia moción.

Por ello, ha avanzado que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aprovechará su pregunta en la sesión de control a presidente para preguntarle qué garantías puede ofrecer el Gobierno gallego de que los recursos públicos "se destinan exclusivamente al interés general" y no como instrumento de "influencia política" para conseguir apoyos que no logran en las urnas. "Las mociones de censura con tránsfugas tienen un precio. La ciudadanía de Lugo, y la de Galicia, tienen derecho a saberlo", ha subrayado.

"USO PARTIDISTA"

En esta línea, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha informado de que su formación exigirá en el próximo pleno explicaciones y responsabilidades a la Xunta por el "uso partidista" que, según ha asegurado, "está haciendo el Gobierno gallego de los recursos públicos" que son de todos los ciudadanos para "favorecer operaciones y maniobras políticas" como la "indigna e indecente moción de censura de Lugo".

Además, se ha referido a la información públicada por Europa Press en la que se señala que la persona que ocupaba la plaza de empleo público de jefatura de Costas en Lugo renunció el pasado 21 de abril, para ironizar sobre las "casusalidades divinas". "Casualidad divina, el mismo día que sacan la plaza, nunca tal velocidad debió tener la administración pública y sería curioso si no fuese mentira", ha argumentado.

RESPUESTA DEL PPDEG

Enfrente, el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Alberto Pazos ha asegurado que los grupos el PSdeG y BNG "mienten". "Expandieron un bulo de una supuesta plaza que la propia implicada dijo que no tiene interés en ella, con lo cual no sé donde está la polémica y lo único que hay es una voluntad explícita, clara y manifiesta de intentar crispar a la sociadad lucense", ha sostenido el dirigente popular.

Además, Pazos ha argumentado que si BNG y PSOE quieren "acabar con la oscuridad, las mociones de censura y transfuguismo" pueden acercarse al Ayuntamiento de Noia donde "donde hay un trásfuga nombrado teniente de alcalde que ejerce funciones de gobierno", que "participa en órganos de gobierno" y "cobra por asistir a órganos". "No puede haber mayor grado de incumplimiento en materia legal relacionada con el transfuguismo que esa y les da igual", ha censurado.