El BNG reclama la convocatoria de un comité de crisis ante los últimos casos de violencia de género en Galicia

Vuelve a exigir la comparecencia de Alfonso Rueda en el Parlamento para que explique quién reveló el nombre de la denunciante de Villares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Feminismo e Igualdade del BNG en el Parlamento, Noa Presas, ha instado a la Xunta a convocar un comité de crisis ante la situación de "emergencia" por los últimos casos de violencia de género en Galicia, el último este domingo en A Coruña, donde fue detenido un varón acusado de asesinar a su pareja.

En rueda de prensa, la diputada nacionalista ha pedido al Gobierno gallego que "lleve la iniciativa" y convoque este comité de crisis en el que, ha apuntado, deberían formar parte todos los organismos en la lucha contra la violencia machista como ayuntamientos, instituciones de ámbito estatal y organismos policiales y judiciales, así como psicosociales.

El objetivo, tal y como ha señalado Presas, es revisar y analizar los últimos casos registrados en Galicia y detectar "si se cumplieron todos los pasos o si algo falló". También analizar la situación en un momento "especialmente delicado" con el inicio del periodo estival y que, en base a esto, se revise tanto el protocolo de cooperación institucional como todos los recursos para "incrementarlos" y que haya un refuerzo ante la llegada del verano.

"Hay que enviar un mensaje de tolerancia cero, normalización cero de los feminicidios, que no es un número más que recibimos con pasividad, y que la violencia machista es un problema público de toda la sociedad", ha subrayado.

Sobre los últimos casos en Galicia, Noa Presas ha puesto el foco en que dos de las mujeres asesinadas estaban en el sistema Viogén, por lo que ha lamentado que pese a que "hicieron lo que se les pide" desde las instituciones, el sistema "falló y no pudo protegerlas".

Para la parlamentaria del Bloque, esto debe servir de "alerta" y para que "haya una actuación" y que las mujeres no piensen que denunciar "es inútil".

En esta línea, ha reprochado las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en las que, sobre el caso de Campo Lameiro, señalaba que "no se puede proteger a quien no está dispuesto a que se le proteja". Así, Presas ha tildado estas declaraciones de "una irresponsabilidad que no fue rectificada". "La violencia machista es un problema público y no se puede individualizar nunca en las víctimas", ha destacado.

"13 DÍAS DE INFAMIA"

En este contexto, ha vuelto a pedir al Gobierno gallego que "rectifique" su actuación "cómplice" tras la denuncia por una presunta agresión sexual al exconselleiro do Mar Alfonso Villares.

Así, ha reprochado que después de 13 días desde que trascendió esta investigación, la Xunta no ha trasladado "ni una sola palabra de solidaridad y empatía con la víctima".

"13 días en los que no tuvimos explicaciones de por qué encubrieron, taparon y ampararon a un presunto delincuente, permitiendo que cobrara un salario público, empleara el coche oficial y siguiera en el Consello de la Xunta", ha censurado.

También ha criticado que no se hayan dado "explicaciones" sobre las "personas responsables de revelar la identidad de la víctima". "Esto es indignante y envía un mensaje demoledor a las mujeres gallegas", ha lamentado.

Por todo ello, los nacionalistas han vuelto a registrar una petición de comparecencia en la Cámara gallega para que Rueda acuda al Pazo do Hórreo a "dar explicaciones políticas", que considera "una obligación democrática y moral".

Ha insistido en que nos encontramos ante una situación "de emergencia" y las instituciones "tienen que ser ejemplares", ya que, ha reiterado, "tienen el deber y la responsabilidad de decidir de qué lado están: si están del lado de las mujeres o son cómplices y parte del problema".