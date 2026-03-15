BNG reclama al Gobierno central "actuaciones urgentes" para mejorar la seguridad vial en la N-550, a su paso por Vilaboa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego ha avanzado el registro de iniciativas en las Cortes del Estado y el Parlamento para reclamar al Gobierno central "actuaciones urgentes" para mejorar la seguridad vial en la N-550, a su paso por Vilaboa.

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, es "necesario" que el Ministerio de Transportes actúe "de una vez por todas" en esta vía y atienda las demandas vecinales para corregir los problemas de un vial con "tráfico intenso, un gran número de vehículos pesados, y que atraviesa una zona densamente habitada".

En este contexto, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha visitado la zona para conocer la situación actual de "falta de seguridad vial" en los tramos de la N-550 en Paredes, Figueirido y A Ramalleir.

Allí, ha señalado que llevará a las instituciones la demanda de actuaciones concretas de calmado del tráfico, dotación de aceras y medidas de seguridad peonil.

Da Silva ha apuntado que el principal problema tiene que ver con el riesgo para las personas que se desplazan a pie, por la dificultad para cruzar una carretera que tiene una "elevada densidad de tráfico y vehículos que circulan a una velocidad excesiva" cuando circulan por zonas de travesías.

Asimismo, la formación nacionalista reclamará la finalización del nudo de conexión entre la N-550 y la AP-9 en el municipio de Vilaboa y mejoras en la señalización tanto en la N-550 como en las rotondas superiores de esta vía que conectan con la AP-9, con la AG-57 (Vilaboa-A Ermida) y con la N-554 (Vilaboa-puente de Rande).

"Todas estas medidas son necesarias para responder a las demandas del vecindario y para corregir problemas que llevan años afectando a la seguridad, a la movilidad y a la funcionalidad de esta importante vía de comunicación", ha concluido Da Silva.