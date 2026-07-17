El BNG reclama al Gobierno explicaciones y responsabilidades por los incendios relacionados con el paso de un tren

Archivo - La senadora del BNG, Carme da Silva, durante una sesión. - DAVID CORRAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha reclamado al Gobierno "explicaciones y responsabilidades" por el corte de la línea ferroviaria entre Ourense e O Irixo del pasado lunes, que se realizó después de que el paso de un tren de mercancías provocase supuestamente "hasta ocho incendios al longo del trazado entre Ourense y Maside".

Para la senadora del BNG, Carme da Silva, lo sucedido "es un hecho de enorme gravedad que no puede despacharse como un incidente puntual". "Estamos ante un episodio que ya se produjo el año pasado y que evidencia que no se adoptaron las medidas necesarias para que volviese a repetirse", ha denunciado la representante política, que ha recordado que, en agosto de 2025, otro fuego tuvo también su origen en las chispas por el paso de un tren.

De este modo, la formación nacionalista ha demandado que el Adif y el Ministerio de Transportes esclarezcan "con total transparencia" las causas de lo sucedido, confirmen si los incendios fueron provocados por las chispas desprendidas de un tren de mercancías e identifiquen tanto el tren como la empresa operadora responsable.

Da Silva considera que, "si ya existía un precedente prácticamente idéntico, lo lógico era reforzar las medidas preventivas y extremar la vigilancia". "Lo que no puede ocurrir es que un año después volvamos a vivir la misma situación, con riesgo para las personas, para nuestro monte y para un servicio público esencial como es el ferrocarril", ha añadido.

Por ello, la organización política también ha reclamado que el Ejecutivo estatal informe de las actuaciones de mantenimiento y limpieza realizadas en los márgenes de esta línea ferroviaria tras los incendios del pasado verano, así como de las medidas de prevención que el Adif implantó desde entonces.

APAGONES EN CHANTADA

Por otra parte, ante los "reiterados y graves" cortes de suministro eléctrico en Chantada (Lugo), el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al Gobierno una investigación para conocer las causas de los apagones, el refuerzo de los mecanismos de control sobre la empresa distribuidora y actuaciones necesarias para garantizar que una situación de esta clase "no se vuelva a repetir".

Según ha contextualizado la formación, en menos de una semana, Chantada ha sufrido dos apagones que dejaron sin electricidad durante varias horas al casco urbano y a las 36 parroquias del municipio. Esto tuvo como consecuencias "importantes pérdidas económicas y numerosos trastornos", que se tradujeron en la pérdida de alimentos, averías en equipos eléctricos y de telecomunicación e interrupciones del servicio telefónico.

Para Néstor Rego, no se trata "de un incidente aislado ni de una simple coincidencia". "Dos apagones de grande magnitud en la misma infraestructura y en un plazo de pocos días evidencian que es necesario esclarecer lo sucedido y determinar se existen deficiencias en el mantenimiento y en la planificación de la red eléctrica", ha expuesto. Por ello, el BNG ha exigido al Gobierno que abra una investigación al respecto.