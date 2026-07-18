BNG reclama un plan de "refuerzo real" para que los Centros de Información a Muller tengan más personal y financiación

Archivo - La portavoz de Facenda del BNG en el Parlamento, Noa Presas, en rueda de prensa, a 14 de noviembre de 2025. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdade del BNG en el Parlamento, Noa Presas, ha reclamado a la Xunta un plan de "refuerzo real" para que los Centros de Información a Muller (CIM) tengan más personal y financiación.

Tal y como ha trasladado la formación en una nota de prensa, Presas registró una batería de iniciativas para solicitar a la Xunta que "cumpla lo prometido" y cree un plan real que establezca medidas "concretas" para aumentar el personal y los recursos económicos.

Presas ha asegurado que el PP "recortó en más de un millón de euros" el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista en las cuentas de 2026 y que, según los datos del Consello de Contas, solo dedica el 3% a prevención y sensibilización.

A esto se suma, ha ampliado, el "retraso" en el plan de refuerzo de los CIM y en la publicación del diagnóstico previo a dicho plan se y la "falta de impulso" del Gobierno autonómico en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista. Así, ha citado entre otros ejemplos la aprobación con dos años de retraso del II Plan de Loita contra a Trata, o el plan de corresponsabilidad, del que "todavía no se conoce perspectiva de renovación ni una evaluación".

En este sentido, Noa Presas ha reivindicado la red de más de 80 CIM que existe en Galicia, atendiendo a una media de 18.000 personas cada año. La nacionalista galega ha insistido en que se trata de un recurso "fundamental" para impulsar las políticas de igualdad en todo el territorio y, por ello, "es fundamental profundizar en su mejora". Concretamente en lo que respecta a la financiación y al incremento y estabilización de los recursos humanos.

"No puede haber un plan de refuerzo clandestino", ha advertido la diputada del BNG, criticando que la Xunta "mantenga oculto el diagnóstico, realizado mediante un correo electrónico remitido a los centros hace ya más de un año". Una información que, ha señalado, reclamaron mediante el artículo 9 del Reglamento del Parlamento, y de la que solo recibieron una nota de prensa.

Por todo ello, además de solicitar de nuevo los resultados de dicho diagnóstico, el BNG reclama en las iniciativas presentadas que se concreten, sin más demora, las medidas, el calendario y el presupuesto.

Además, han instado a la Xunta a mejorar las condiciones laborales, a apostar por las contrataciones a jornada completa y a incorporar nuevos perfiles profesionales, así como a realizar un pacto para una nueva financiación del servicio.

Finalmente, el Bloque ha reiterado que su propuesta para los CIM pasa también por recuperar para el sistema público los centros móviles, que el PP privatizó, y reestructurar los servicios para garantizar la coordinación.