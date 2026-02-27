El BNG reclama que Rueda comparezca por Altri e investigar en la Cámara "todos los escándalos que rodean" al proyecto

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en una rueda de prensa en Ourense, acompañada de los representantes del BNG en el Congreso y Senado, Néstor Rego y Carme da Silva, y del portavoz nacionalsita en el Ayuntamiento de Ourense, Luís Seara - EUROPAPRESS

OURENSE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado este viernes que el partido pedirá "de inmediato" la creación de una comisión de investigación parlamentaria ante "todos los escándalos que rodean a Altri", y ha exigido la comparecencia del líder del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, en la Cámara para "dar explicaciones" acerca de "todos los asuntos ocultos" relacionados con el proyecto de la pastera lusa en Palas de Rei (Lugo).

"Los gallegos y gallegas tienen que saber la verdad sobre como actuó el gobierno del PP, que tiene mucho que ocultar y está ocultando información relevante a la ciudadanía", ha incidido Pontón en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Hotel Barceló de Ourense.

Así, ha insistido en que nacionalistas trabajarán para "destapar todas las irregularidades y mentiras que rodean" a los populares, después de que la Xunta archivase el proyecto por falta de conexión eléctrica.

Asimismo, la portavoz nacionalista ha recalcado que "cuando Galicia se jugaba mucho", el PP "aprobó un proyecto" que "ponía en riesgo el futuro" de la comunidad, así como "miles de empleos". "Rueda tiene que responder y dar explicaciones sobre cual es su política industrial, porque vemos que no tiene nada que ofrecerle a este país más allá de un modelo de despolio de nuestros recursos", ha añadido.

Los nacionalistas pueden impulsar el debate en la Cámara, aunque ya no activar de forma automática una comisión de investigación. De acuerdo con su número de diputados, el reglamento de la Cámara les otorga la posibilidad de hacerlo una vez en el mandato, pero ya lo hicieron al forzar la investigación de contratos de la Xunta de la época de Alberto Núñez Feijóo --con el foco en la pandemia o en el "sobrecoste" del Hospital Álvaro Cunqueiro--.

SENTENCIA TSXG

En esta línea, Pontón ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a mantener en su estrategia verde la "protección" de terrenos en los que, según expuso la acusación --la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza-- se planeaba instalar la fábrica de Altri en Palas de Rei (Lugo).

En concreto, la sentencia constata que la zona de amortiguamiento fue eliminada y exige que, para realizar el cambio y "promover la desprotección de esos terrenos", la Consellería debe aportar una "especial motivación" que justificase la medida con base en un "interés general o público", que en este caso "no consta".

"Esta sentencia deja ver que el PP actuó de manera ilegal para favorecer a Altri, desprotegiendo unos terrenos que tenían que estar protegidos por su gran valor medioambiental y de diversidad", ha señalado la portavoz nacionalista.

En este sentido, Pontón ha apuntado al gobierno de Rueda por ser "un gobierno fracasado" que "actúa vulnerando y ocultando información a la ciudadanía". "No vamos a parar hasta conocer toda la verdad sobre Altri", ha añadido, y ha recordado que BNG "ya denunció en su momento esa desprotección" alertando sobre un posible "caso de prevaricación".

"El tribunal nos ha dado la razón", ha subrayado, y ha incidido en la existencia de un "acuerdo secreto" entre el Gobierno gallego y Altri, así como en la "ilegalidad en la reclasificación y desprotección de los terrenos".

PLANIFICACIÓN EÓLICA

Asimismo, consultada por el levantamiento de la suspensión de la normativa gallega eólica por parte del Tribunal Constitucional (TC), la portavoz nacional del BNG ha recalcado que "si en Galicia hay un parón en el desarrollo eólico es por responsabilidad directa del PP".

En concreto, la suspensión se había decretado al ser admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo central, que consideraba que los artículos en cuestión --entre los que se incluyen, además, la normativa de dependencia de la Xunta-- invadían sus competencias.

"El PP, con mentiras, se cargó la planificación que impulsó el BNG, porque era un cambio de modelo que ponía la energía eólica al servicio de Galicia, en vez de las grandes eléctricas", ha lamentado Pontón, y ha apuntado el Ejecutivo autonómico por "instalar el caos y la inseguridad jurídica" en lugar de "hacer un plan eólico".

Asimismo, la líder nacionalista ha afeado un gobierno popular que "no tiene ninguna visión de país" y que "en lugar de hacer una planificación de la energía eólica que respete el medio rural y el territorio" para "poner energía al servicio de Galicia", está "provocando un modelo en el que los recursos pueden beneficiar al lobby eléctrico, pero que, desde luego, no benefician a Galicia".