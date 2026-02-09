El BNG reivindica conocer las causas del naufragio del Pitanxo y pide reunirse con la jefa de seguridad marítima de CE

Archivo - Ana Miranda. - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

VIGO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reivindicado la necesidad de "llegar al fondo de las causas del hundimiento del 'Villa de Pitanxo", por lo que ha solicitado una reunión con la jefa de la Unidad de Seguridad Marítima de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Fotini Ioannnidou.

Cuando se acerca el cuarto aniversario del naufragio del pesquero gallego, en el que fallecieron 21 personas, Miranda ha remitido una pregunta a Bruselas para saber si el Gobierno comunitario tuvo acceso al informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim).

Además, también ha preguntado si la CE sabe si el Ejecutivo español tomó medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir un accidente como el del Pitanxo.

"Es necesario llegar al fondo de las causas que provocaron el terrible hundimiento del pesquero", ha insistido Miranda, según recoge el BNG en un comunicado. Ella ha recordado que, aunque se habla de la sobrecarga del buque, "casi cuatro años después las familias siguen sin conocer las causas reales del hundimiento".

Por ello, Miranda también se ha dirigido a Fotini Ioannnidou para reunirse con ella y abordar la necesidad de llevar a cabo una investigación independiente y completa en estos casos.

"Salvando las distancias que existen con el accidente ferroviario de Angrois, no podemos consentir que los intereses partidistas impidan el desarrollo de una investigación independiente", ha apuntado Miranda.

FISCALÍA

Estas declaraciones de Ana Miranda llegan después de conocerse en las últimas horas el escrito de alegaciones de Fiscalía sobre el hundimiento del 'Villa de Pitanxo'.

En él, el Ministerio público apuntó hacia la responsabilidad del capitán del buque, Juan Padín, y de los responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín.

En concreto, Fiscalía subrayó que estos tenían "facultades de decisión, ejecución y control" y permitieron que se desempeñase el trabajo "en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque". Todo esto "desembocó en el fatal desenlace".

Así, Fiscalía insiste en que el 'Villa de Pitaxo' estaba "sobrecargado con tanques de combustible "instalados sin autorización legal". Esta sobrecarga habría supuesto, a su juicio, un "incumplimiento" de los criterios de estabilidad reglamentarios.

"La sobrecarga del buque redujo significativamente la probabilidad de supervivencia en caso de inundación con gran influencia en el tiempo que la tolva de desperdicios permanece sumergida con mal tiempo", añade el escrito de Fiscalía.

Además, insiste en la responsabilidad del capitán al "incumplir" las obligaciones que le eran propias en varias ocasiones, como la de no tomar medidas precautorias ante la posibilidad de una virada en condiciones meteorológicas muy adversas, considerando también que no valoró adecuadamente la situación del Pitanxo en la última fase de la maniobra final del barco, que terminó hundiéndose.

"Dio la orden de abandono del buque demasiado tarde, al no ser consciente de la gravedad de la situación. Cuando se dio, las probabilidades de salvarse eran muy reducidas", añade Fiscalía.

Por su parte, apunta a los armadores por "incumplimiento" de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores al no configurar adecuadamente las vías de evacuación del barco y al no cumplir con la exigencia de existencia de una escalera de estribor tal y como estaba prevista en el plano de salvamento del buque, según el escrito.