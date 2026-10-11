El BNG tacha de "nefasta" la gestión de la Xunta de la deuda, con cifra histórica, y reclama una auditoría independiente

La portavoz parlamentaria de Facenda del BNG, Noa Presas, durante una intervención en el Parlamento. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG en el Parlamento, Noa Presas, ha tachado de "nefasta" la gestión del PP en la Xunta sobre la deuda, que ha subido hasta los 13.357 millones y ha alcanzado su mayor cifra histórica, según datos publicados en septiembre. Además, ha registrado iniciativas en el Parlamento para, entre otros, reclamar una auditoría independiente.

"Nunca antes en la historia de Galicia, ni siquiera en la pandemia, pasamos la cifra récord de los 13 mil millones de euros", ha denunciado este domingo a través de un audio remitido a los medios, en el que ha ahondado en la "gravedad" que, a su parecer, supone la publicación de este dato.

De este modo, Presas ha apreciado que "equivale a un año entero de presupuesto" y considera que supone "una hipoteca para futuros gobiernos". También ha advertido de que "interrumpe" las previsiones de reducción de la deuda/PIB hecha por el Gobierno gallego, que, según ha recordado, preveía para 2027 situarla por debajo del 13 %. "Ahora está en el 15 %", ha indicado.

"A pesar de que ahora mismo está prohibido suscribir más deuda, tenemos esta enorme hipoteca pendiente", ha remarcado la diputada, que cree que esto repercutirá en "todos los gallegos y gallegas". Por este motivo, ha registrado en el Parlamento iniciativas para pedir explicaciones y una auditoría independiente en la que se analicen de manera pormenorizada condiciones de adquisición desde 2009.

También reclama que se realice un informe "exhaustivo" que justifique el uso de fondos reservados a imprevistos para el pago de intereses de deuda y préstamos. Además, considera necesario la incorporación en los próximos presupuestos de una cláusula en la que se comprometa que cualquier restricción presupuestaria por el ciclo económico o las medidas impuestas por España o Europa no afecten a la previsión económica de los servicios públicos esenciales.

Precisamente, Presas ha situado el incremento de la deuda "en un contexto de empeoramiento de los servicios públicos". "Es evidente que, pese a la demagogia del PP, Galicia tiene en la deuda pública un problema político y económico de primero orden", ha censurado. También le ha reprochado el haber renunciado a negociar con el Estado la quita de 4.000 de euros.