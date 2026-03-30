El BNG urge actuaciones en la AP-9 para mejorar la seguridad viaria

El diputado del BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Congreso celebra hoy un pleno extra para acoger el debate de convalidación del decreto ley con medidas p - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas para exigir al Ministerio de Transportes actuaciones urgentes ante lo que califica de "grave deterioro" del firme de la autopista AP-9.

La organización nacionalista ha criticado que, siendo de las autopistas más caras, el estado de conservación genera preocupación entre las personas usuarias y supone un riesgo para la seguridad viaria.

Néstor Rego ha denunciado que "no es admisible que una infraestructura estratégica como la autopista del Atlántico, por la que la ciudadanía gallega paga peajes abusivos, presente un estado de conservación deficiente que compromete la seguridad viaria".

En ese sentido, recuerda que la autopista "lleva años más amortizada, mientras se mantiene una prórroga hasta 2048, acordada por el Gobierno del PP de Aznar y hoy cuestionada por su legalidad".

El diputado nacionalista señala que, pese a las bonificaciones conseguidas en los últimos años por el BNG, "sigue siendo imprescindible avanzar hacia una AP-9 pública, gallega y gratuita", pero insiste en que, mientras continúe bajo concesión, el Ministerio de Transportes debe garantizar su correcto mantenimiento y condiciones óptimas de seguridad.

Las iniciativas presentadas por el BNG se hacen eco de las denuncias reiteradas de transportistas y conductores, que alertan de la presencia de baches, grietas y otras deficiencias en distintos tramos de la autopista, agravadas por los temporales del pasado invierto y por la falta de inversiones en conservación por parte de la concesionaria.

Una situación que contrasta con los elevados beneficios de la empresa, con más de 210 millones de euros en ingresos por peajes y 90,3 millones de beneficio neto en el año 2024.

Además, el diputado del BNG pone el foco en el último informe de asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que sitúa numerosos tramos de la AP-9 entre los más peligrosos del Estado en el periodo 2020-2024.

El BNG señala que, según este estudio, Galicia concentra tres de cada diez tamos de la autopista con mayor índice de peligrosidad, muchos de ellos en esta vía, con hasta 24 puntos catalogados de máximo riesgo.

"El Ministerio de Transportes debe evaluar con rigor el informe de la AEA y reconocer la gravedad de la situación, asumiendo que Galicia concentra un porcentaje elevado e inasumible de tramos de altos riesgos, y adoptar medidas inmediatas", ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado entiende que el Gobierno deberá atender y dar respuesta a las denuncias de las personas usuarias sobre el mal estado del firme con inspecciones y actuaciones inmediatas.

Según explica Rego, el ejecutivo debe exigir a la concesionaria de la AP-9 la ejecución de los inversiones necesarias para garantizar un mantenimiento adecuado, en consonancia con sus elevados beneficios.

Además, pide que se establezca un calendario concreto y público sobre las actuaciones de mejora, empezando por los puntos kilométricos de mayor peligrosidad.

"Ni los gallegos y gallegas pueden seguir pagando uno de los peajes más caros del Estado por circular por una infraestructura insegura, ni el Gobierno puede mirar para otro lado", subraya Rego, que califica la situación de "intolerable".