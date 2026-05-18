El BNG urge el pacto del gallego "que nunca llega" y cree que a Rueda "no le gustan" las conclusiones

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha preguntado por el pacto del gallego "que nunca llega" antes de sospechar que al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "igual no le gusta lo que dicen" las conclusiones de los grupos de trabajo conformados por expertos para abordar la situación del idioma propio de Galicia.

En rueda de prensa, un día después de que miles de personas saliesen a la calle en Santiago en defensa del gallego y pidiendo el fin de la "emergencia lingüística", Rodil ha subrayado que el pacto "no da llegado", a pesar de que los grupos llevan "dos años escuchando al PP hablar" de él.

Un pacto que, según ha recordado, "anunciaron en octubre de 2024" y del que trasladaron "que en 15 meses iba a estar". "Los grupos de trabajo que creó la Xunta ya terminaron sus trabajos y dónde están las conclusiones?", ha interrogado.

En este sentido, se ha interesado en "por qué la Xunta no las hace públicas" y ha preguntado si es que "no le gusta lo que le dijeron", por un "análisis y propuestas" que, en su opinión, "será que al PP de Rueda igual no le gusta lo que dicen" y "no quiere aplicarlas".

En cuanto su posición al respecto, ha destacado que "existe un consenso en las calles" --y también ha citado a la Academia y al Consello da Cultura-- en que "para revertir la situación hay que derogar todas las barreras legales que impiden aprender la lengua gallega".

El BNG, en concreto, plantea "derogar el decreto de la vergüenza, levantar las barreras que impuso a la enseñanza, cumplir lo que dice el Plan Xeral desde 2004, actualizar la ley de normalización del año 83, puesto que la realidad es hoy muy distinta, y triplicar los recursos destinados al idioma propio".

"ANTIGALLEGO"

"En este pleno tendrá que aclarar el señor Rueda si está dispuesto a hacerlo o va a seguir detrás de esa pancarta", ha advertido Rodil, en relación a la manifestación "antigallego" en la que participó en 2009. "Veremos si cambia de actitud el PP y este miércoles en la sesión de control trae alguna propuesta que no sea atacar al BNG", ha añadido.

Asimismo, sobre el pacto y las reuniones celebradas hasta ahora, ha asegurado que "quien no quiere sentarse a hablar es el PP" y los ha acusado de ser "los que llevan torpedeando que pueda haber un acuerdo desde hace dos años". "No son capaces de hacer públicas las conclusiones", ha insistido.

Cuestionada por ámbitos concretos como la sanidad, la justicia y el deporte, con el caso del Deportivo de La Coruña, ha valorado que hay "consultas a su afición y abonados, que son la columna vertebral" y "hay un consenso de que deben usar el topónimo legal": A Coruña. "Es el mejor ejemplo de que en la sociedad hay un clamor", ha remarcado la nacionalista.