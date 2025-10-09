El BNG urge un programa de compra de vivienda pública frente a la política de "propaganda" del PP

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mantiene una reunión con vecinos y vecinas de A Coruña sobre la situación de la vivienda - BNG

Su portavoz nacional, Ana Pontón, afirma que la Xunta "boicotea" medidas que "podrían ser efectivas"

A CORUÑA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado la puesta en marcha de un programa de compra de vivienda pública para facilitar el acceso a "un derecho fundamental que es misión imposible para miles de personas, no solo para gente joven".

Así lo ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de un encuentro con vecinos y vecinas en la ciudad herculina para abordar esta cuestión, con presencia también de la concejala coruñesa Avia Veira.

Pontón ha recriminado al PPdeG su política en esta materia, unos años, ha dicho, "donde se permitió un auténtico descontrol y especulación en torno a la vivienda".

"Hay responsabilidades políticas, llevamos 16 años con un gobierno del PP que dinamitó la política social en vivienda, que no actúa para contener los precios del alquiler, al contrario, está poniendo palos en las ruedas y boicoteando medidas que podrían ser efectivas para limitar esa subida tan importante de los precios".

"Y que ante su fracaso lo único que nos ofrece es propaganda, promesas que acabamos viendo que se convierten en un bluf, porque esa es la política de vivienda de la Xunta, propaganda y bluf tras bluf", ha sentenciado.

Además, ha asegurado que "un ejemplo" es "una de las medidas estrella que presentó el Gobierno gallego donde promete que se va a poner a disposición suelo para poder construir vivienda pública pero la realidad es que en los últimos seis años la Xunta presupuestó para suelo de vivienda pública 45 millones de euros y no ejecutó ni la mitad, ni tres millones de euros cada año".

"Por lo tanto esto dificulta que se pueda construir vivienda pública en nuestro país, que es la garantía que pueden tener muchas personas para poder tener una vivienda a un precio que puedan adquirir", ha recalcado.