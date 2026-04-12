El BNG urgirá en el Senado la publicación del protocolo contra el acoso en el servicio del hogar y su guía de prevención

La senadora del BNG, Carme da Silva, en imagen de archivo. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, reclamará en el Senado la publicación "inmediata" del protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar y de la guía técnica de prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico.

La representante nacionalista ha denunciado la "dilación" del Gobierno del Estado en la publicación de ambos documentos, que prevé el Real Decreto 893/2024, según recoge la formación. Esta norma entró en vigor en septiembre de 2024 y obligaba a su elaboración en el plazo máximo de un año.

Las preguntas orales, que se realizarán el próximo jueves en la Comisión de Trabajo del Senado, se producen después de que el BNG haya constatado que el Gobierno del Estado "continúa sin dar cumplimiento a las obligaciones recogidas en las disposiciones adicionales segunda y tercera del decreto".

Carme da Silva ha recordado que este supuso "un avance importante en la dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar", pero ha advertido de que la falta de desarrollo de estas herramientas "deja sin protección efectiva a millares de mujeres en un ámbito especialmente vulnerable".

Al mismo tiempo, ha alertado de que el sector del empleo doméstico continúa marcado por la "precariedad" e "invisibilidad", con una "fuerte feminización" y unas condiciones laborales que, en muchos casos, "siguen sin garantizar derechos básicos en materia de seguridad y salud laboral".

En este sentido, ha remarcado que la ausencia de un protocolo específico frente al acoso y la violencia y de una guía técnica clara dificulta la "aplicación real" de la normativa aprobada. "El Gobierno no puede permitir que una norma que nació para mejorar la vida de las trabajadoras del hogar quede a medio desarrollar", ha zanjado.