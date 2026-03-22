El BNG ve "insuficiente" la ley de administración local y critica su "espíritu recentralizador y continuista"

El portavoz de Administración Local del BNG en el Parlamento, Oscar Insua. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Oscar Insua considera "insuficiente" el anteproyecto de la nueva ley de administración de Galicia, sometida a información pública en febrero, y ha calificado el texto de "decepcionante" en relación a las "expectativas generadas" en los años anteriores.

"Para el BNG el anteproyecto está hecho con un espíritu recentralizador, españolista y continuista y no va a servir para resolver los problemas que tenemos en los ayuntamientos, que son la concreción de las competencias y el aumento de la financiación", ha censurado el portavoz de Administración Local del BNG en el Parlamento en un audio remitido a los medios.

Insua ha acusado a Rueda de "anteponer los intereses del centralismo uniformador a los de los ayuntamientos gallegos". En este sentido, piensa que sigue la estela del Estado en las últimas reformas de la normativa local española, que --en sus palabras-- "homogeneizan" tanto la estructura territorial y administrativa como las competencias municipales.

A su vez, ha advertido de que el PP "pretende eliminar" las entidades locales propias de Galicia reconocidas en el Estatuto de autonomía (comarcas y parroquias) y "potencia y consolida" las provincias como "salvavidas" de los ayuntamientos, que mantienen un "déficit de legitimidad democrática" al carecer de un sistema de elección directa de sus miembros.

INFRAFINANCIACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

Para Insua, la norma "no soluciona" los problemas existentes sobre competencias entre administraciones e "infrafinaciación" de los ayuntamientos, que, a su modo de ver, seguirán sin "consolidar" la autonomía local debido a la falta de capacidad financiera. Así, ha afeado que, cuando un municipio no tenga capacidad de gestionar un servicio mínimo, "la Xunta lo solucionará usurpándole la autonomía local y traspasándosela a la Diputación".

El nacionalista ha alertado de que, en consecuencia, la ley tampoco servirá para "implementar mejoras" en los servicios básicos prestados por los municipios, como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y la recogida de la basura. "Si no hay más dinero para los ayuntamientos, poco se pueden mejorar los servicios que se prestan", ha resumido.

Además, el sistema de financiación local "seguirá sin avanzar" con esta norma, según Insua, ya que continuará sin aumentar "de forma significativa" con los 20 millones de euros de incremento anunciados, que "no servirán para desahogar las economías municipales".