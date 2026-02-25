El BNG de Vigo critica la "infantil guerra de 'selfies'" entre PP y PSOE por el convenio de la ETEA

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Vigo, Xabier Pérez Igrexas
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Vigo, Xabier Pérez Igrexas - BNG
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 14:22
Seguir en

VIGO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha criticado este miércoles la "infantil guerra de 'selfies'" entre PP y PSOE por el convenio de la ETEA, y ha acusado a ambas formaciones de "instrumentalizar" las instituciones y administraciones públicas "al servicio de sus estrategias partidistas".

En declaraciones enviadas a los medios, el portavoz municipal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha señalado que el enfrentamiento entre Xunta y Ayuntamiento, ahora por la firma de ese convenio (el alcalde y el delegado de Zona Franca han celebrado un acto público de firma, sin presencia del gobierno gallego, a pesar de que la Xunta aporta 10 millones de euros), es un ejemplo de "una estrategia irresponsable por parte de unos y de otros".

El concejal del BNG ha calificado como "inaceptable" que el PSOE utilice el Ayuntamiento y la Zona Franca "como si fueran su finca particular", y también ha censurado el uso de la Diputación de Pontevedra, por parte de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, para su "campaña personal", o de la delegación de la Xunta como "comisariado de propaganda del PP".

Por ello, ha pedido "poner fin a tanta escenificación y sobreactuación" y a los "codazos para ver quien en la foto", y ha llamado a las administraciones a cooperar para que Vigo avance. "Menos protagonismos personales y partidismo cutre, y más hechos y soluciones", ha proclamado.

Finalmente, ha subrayado que el BNG "no va a entrar en ese juego", sino que seguirá exigiendo a las instituciones que cumplan con la ciudad, "gobierne quien gobierne", para construir "un nuevo Vigo", más verde y habitable, que garantice el derecho a la vivienda, con mejores servicios públicos, igualitario y comprometido con la justicia social.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado