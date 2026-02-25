El BNG de Vigo critica la "infantil guerra de 'selfies'" entre PP y PSOE por el convenio de la ETEA

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Vigo, Xabier Pérez Igrexas - BNG

VIGO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha criticado este miércoles la "infantil guerra de 'selfies'" entre PP y PSOE por el convenio de la ETEA, y ha acusado a ambas formaciones de "instrumentalizar" las instituciones y administraciones públicas "al servicio de sus estrategias partidistas".

En declaraciones enviadas a los medios, el portavoz municipal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha señalado que el enfrentamiento entre Xunta y Ayuntamiento, ahora por la firma de ese convenio (el alcalde y el delegado de Zona Franca han celebrado un acto público de firma, sin presencia del gobierno gallego, a pesar de que la Xunta aporta 10 millones de euros), es un ejemplo de "una estrategia irresponsable por parte de unos y de otros".

El concejal del BNG ha calificado como "inaceptable" que el PSOE utilice el Ayuntamiento y la Zona Franca "como si fueran su finca particular", y también ha censurado el uso de la Diputación de Pontevedra, por parte de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, para su "campaña personal", o de la delegación de la Xunta como "comisariado de propaganda del PP".

Por ello, ha pedido "poner fin a tanta escenificación y sobreactuación" y a los "codazos para ver quien en la foto", y ha llamado a las administraciones a cooperar para que Vigo avance. "Menos protagonismos personales y partidismo cutre, y más hechos y soluciones", ha proclamado.

Finalmente, ha subrayado que el BNG "no va a entrar en ese juego", sino que seguirá exigiendo a las instituciones que cumplan con la ciudad, "gobierne quien gobierne", para construir "un nuevo Vigo", más verde y habitable, que garantice el derecho a la vivienda, con mejores servicios públicos, igualitario y comprometido con la justicia social.