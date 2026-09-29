El BNG de Vigo pide una Junta de Portavoces urgente tras la suspensión del concurso del bus y critica irregularidades

Rueda de prensa del portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, sobre la suspensión de la licitación del servicio de bus urbano. - EUROPA PRESS

VIGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del BNG ha anunciado este martes que solicitará la convocatoria de una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente para que el gobierno dé explicaciones sobre la suspensión de la licitación del servicio de bus urbano, un contrato de 470 millones de euros cuyo procedimiento ha quedado suspendido sin que se sepan los motivos, ni quien lo ha decidido ni durante cuánto tiempo.

En una rueda de prensa, el portavoz municipal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha calificado como "sorprendente" y "preocupante" el anuncio de la suspensión de ese proceso de licitación, y ha señalado que es "especialmente anómalo" no conocer quién adoptó la decisión "y especialmente grave, no saber la motivación".

Así, se abre un escenario de "inseguridad jurídica" y "riesgo de nulidad" del procedimiento en un servicio público esencial, y cuando ya se conocen las ofertas y hay un informe de valoración. Asimismo, ha recordado que esta licitación ya viene marcada por un incumplimiento de plazos.

"El Ayuntamiento ha tenido mucho tiempo para preparar este contrato", ha apuntado Pérez Igrexas, que también ha recordado que la concesión del bus urbano está prorrogada desde 2020, y ha incidido en que resulta "irregular" que no se hubiera informado a la Mesa de Contratación sobre las supuestas "complejidades" que llevaron a suspender el procedimiento.

En la misma línea, ha señalado que tampoco se sabe por cuánto tiempo se produce la suspensión del procedimiento. "No queremos pensar que van a prorrogar la concesión 'sine die', hasta después de las elecciones municipales", ha ironizado.

De hecho, ha señalado que la última vez que se abordó el concurso en la Mesa fue en julio pasado, cuando se dio a conocer el informe de valoración del sobre B y se abrió el sobre de las ofertas económicas. Además, en la próxima reunión del órgano de contratación, prevista para el 1 de octubre, tampoco figura en el orden del día nada relativo al servicio de bus urbano.

"No sabemos cuál es la complejidad (alegada por el gobierno local para suspender la licitación)", ha indicado el portavoz nacionalista, que también ha señalado que, como vocal de la Mesa, solicitará tener acceso a toda la información y pedirá una Junta de Portavoces extraordinaria.

Finalmente, Pérez Igrexas ha insistido en que "es el momento" de abordar una posible remunicipalización del servicio de bus urbano. "Estamos a tiempo de evitar una equivocación histórica", ha recalcado, en alusión a un nuevo contrato que, según denuncia el BNG, no implica mejorar ni las frecuencias ni el mapa de rutas, ni tampoco ofrece otras ventajas a los usuarios y a la mejora de movilidad en la ciudad.