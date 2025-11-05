El BNG de Vigo presenta casi 200 enmiendas a los presupuestos locales, que ha tachado de "más de lo mismo"

VIGO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha presentado este miércoles una batería de 198 enmiendas parciales a los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, con el objetivo de darle "un giro de 180 grados" al considerarlos que son "más de lo mismo".

Tal como ha reivindicado, el Bloque ha elaborado estas alternativas a través de un proceso participativo, recogiendo aportaciones del tejido asociativo y vecinal de la ciudad. "Estas enmiendas son la expresión económica de la alternativa política del BNG para hacer que Vigo avance con un nuevo impulso", ha subrayado el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, según recoge el BNG en un comunicado.

Para él, estas propuestas demuestran que "sí hay alternativa" en la ciudad, frente a un gobierno local "instalado en la inercia" y un PP que "no tiene nada que ofrecerle" a Vigo.

Según Igrexas, las 198 enmiendas del BNG buscan, por un importe de 31 millones de euros, apostar por una ciudad "socialmente justa e igualitaria", así como "habitable y verde", con medidas para reforzar las políticas de vivienda, cultura, deporte y para la juventud. "Es momento de construir un nuevo Vigo, entre todos y para todos, con el proyecto transformador y en positivo del BNG", ha destacado.

"Los recursos económicos del Ayuntamientos son de todos los vigueses, no de Abel Caballero", ha insistido, criticando que el alcalde elaborase los presupuestos "en régimen de monólogo sordo, sin dialogar con nadie".

Entre las principales propuestas de los nacionalistas, Igrexas se ha referido, por ejemplo, a duplicar la partida de las ayudas sociales municipales, de 1,3 a 2,6 millones de euros, así como aumentar el Plan Municipal de Empleo hasta los 3 millones.

También se ha referido a iniciativas para atender el "grave problema de la vivienda" como un Plan Facilitador del Alquiler dotado de 3 millones de euros o un programa de alternativas habitaciones para personas en riesgo de desahucio con 1,5 millones.